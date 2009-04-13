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Российские юниоры вышли в лидеры чемпионата мира по хоккею

13 апреля 2009, 13:25
Юниорская сборная России по хоккею одержала в воскресенье вторую победу на чемпионате мира, который проходит в эти дни в США. В матче третьего тура группового этапа соревнований в городе Фарго она устроила форменный разгром аутсайдерам группы норвежцам - 8:1.

Дублями у наших юниоров отметились Евгений Кузнецов и Сергей Чванов. Еще по одной шайбе забросили Никита Зайцев, Владимир Тарасенко, Александр Бурмистров и Андрей Анкудинов.

Теперь россияне с шестью очками делят первое место в турнирной таблице группы В со сборной США, но по потерянным очкам уступают хозяевам, которые провели на одну игру меньше.

В стартовом матче российская команда в стартовом матче уступила финнам (4:7), а затем разгромила сборную Словакии (7:2). 14 апреля наши соотечественники завершат групповой этап первенства мира матчем с командой США.

В группе А с шестью очками после двух матчей лидируют Канада и Швеция.

#Новости#Спорт#Хоккей#Ксения
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