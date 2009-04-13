Российские юниоры вышли в лидеры чемпионата мира по хоккею

Дублями у наших юниоров отметились Евгений Кузнецов и Сергей Чванов. Еще по одной шайбе забросили Никита Зайцев, Владимир Тарасенко, Александр Бурмистров и Андрей Анкудинов.
Теперь россияне с шестью очками делят первое место в турнирной таблице группы В со сборной США, но по потерянным очкам уступают хозяевам, которые провели на одну игру меньше.
В стартовом матче российская команда в стартовом матче уступила финнам (4:7), а затем разгромила сборную Словакии (7:2). 14 апреля наши соотечественники завершат групповой этап первенства мира матчем с командой США.
В группе А с шестью очками после двух матчей лидируют Канада и Швеция.