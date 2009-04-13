Российские юниоры вышли в лидеры чемпионата мира по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею одержала в воскресенье вторую победу на чемпионате мира, который проходит в эти дни в США. В матче третьего тура группового этапа соревнований в городе Фарго она устроила форменный разгром аутсайдерам группы норвежцам - 8:1.