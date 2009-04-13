Российские показатели смертности бьют рекорды

Сердечнососудистые заболевания – самая распространенная причина смерти, прежде всего потому, что этим диагнозом патологоанатомы маркируют все сложные случаи, когда нельзя однозначно сказать, какой именно из комплекса факторов привел в гибели. По оценкам медиков, не менее 500 тысяч "сердечников" в год умирают от передозировки алкоголя, большая часть этих людей прежде на здоровье не жаловалась. Речь не идет об отравлениях суррогатом – травятся качественными спиртными напитками, потребленными сверх меры. К примеру, за 2006 год отравилась одна тысяча человек, из них 100 умерло. Мало кто знает, что две бутылки водки, выпитые менее чем за два часа, – для большинства россиян доза смертельная. По словам экспертов, на праздниках и в выходные дни многие выпивающие совсем чуть-чуть не добирают до смертельной дозы. При этом, отмечают эксперты, 160 тысяч погибающих от травм ежегодно – также жертвы злоупотребления алкоголем.