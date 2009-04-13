Российские показатели смертности бьют рекорды

За семь месяцев с начала 2007 года разница между смертностью и рождаемостью в России составила минус 330 тысяч человек. А к 2050 году, по данным ООН, население России сократится на 30 млн. Эксперты убеждены: никакие вливания в здравоохранение не смогут изменить ситуацию. Открытие новых лечебных центров и покупка современного оборудования – дело, безусловно, нужное. Но это борьба со следствием, а не с причинами. Россиян убивают не болезни, а алкоголь, курение и неправильное питание. Адекватных мер, направленных на снижение влияния этих факторов, в стране пока нет даже в проекте.
"В России любят говорить про низкую рождаемость, – рассказал консультант Открытого института здоровья населения Кирилл Данишевский. – Однако как раз в этом мы мало отличаемся от развитых современных европейских стран – и в Германии, и в Испании, и в Италии она не выше. Гораздо интереснее, почему мы и наши соседи – Украина и Белоруссия – государства, уникальные с точки зрения показателей смертности. Российские мужчины в среднем умирают в 56-58 лет, в то время как на Западе сильный пол в массе своей доживает до 78 лет".
По данным официальной статистики, в России ежегодно умирает более 2 млн. человек. Основная причина – сердечнососудистые заболевания (инсульты, инфаркты), на которые приходится более 1 млн. смертей. На втором месте – травмы, по их вине умирает около 310 тысяч россиян в год. Сразу за ними идут онкологические заболевания, убивающие до 300 тысяч человек. Столько же смертей приходится на инфекции, проблемы с желудочно-кишечным трактом, респираторные заболевания, диабет и другие причины.
Впрочем, по словам независимых экспертов, за рамками официальной статистики остаются факторы, которые привели к развитию этих заболеваний. Как минимум в половине случаев из ста гибель человека обуславливается поведенческими факторами риска: злоупотреблением алкоголем, курением, набором лишнего веса.
Сердечнососудистые заболевания – самая распространенная причина смерти, прежде всего потому, что этим диагнозом патологоанатомы маркируют все сложные случаи, когда нельзя однозначно сказать, какой именно из комплекса факторов привел в гибели. По оценкам медиков, не менее 500 тысяч "сердечников" в год умирают от передозировки алкоголя, большая часть этих людей прежде на здоровье не жаловалась. Речь не идет об отравлениях суррогатом – травятся качественными спиртными напитками, потребленными сверх меры. К примеру, за 2006 год отравилась одна тысяча человек, из них 100 умерло. Мало кто знает, что две бутылки водки, выпитые менее чем за два часа, – для большинства россиян доза смертельная. По словам экспертов, на праздниках и в выходные дни многие выпивающие совсем чуть-чуть не добирают до смертельной дозы. При этом, отмечают эксперты, 160 тысяч погибающих от травм ежегодно – также жертвы злоупотребления алкоголем.
Второе место среди причин, убивающих россиян, занимает курение. По оценкам экспертов, 65% российских мужчин и 30% женщин – заядлые курильщики. Из них примерно половина умирает от заболеваний, вызванных этой пагубной привычкой.
"Сигареты убивают от 330 тысяч до 400 тысяч человек ежегодно, – рассказал К.Данишевский. – За диагнозом "смерть от сердечнососудистого заболевания" или от рака зачастую стоит именно табак. При этом, если алкоголь в малых дозах полезен, то курение в любых дозах вредно. Две сигареты в день столь же вредны, как целая пачка. Курение убивает гораздо больше людей за счет ускорения развития сердечнососудистых заболеваний, рак – далеко не главная причина смерти курильщика".
Проблема лишнего веса названа диетологами одним из главных факторов риска для россиян. Представления о правильном питании сейчас почти нет ни у кого. По данным экспертов, по количеству полных людей Россия уже догнала Америку. Дело в том, что, спустя почти двадцать лет после развала СССР, у нас не сформировались пищевые привычки. Фаст-фуд для многих стал чуть ли не единственным видом питания. Еще не так давно в рекламе можно было услышать – "калорийная, легкоусвояемая пища только у нас!"
Медики убеждены: развитие здравоохранения – дело нужное и важное. Но это попытка бороться со следствием, а не с причиной. "Надо не столько лечить, сколько ужесточать государственный контроль над оборотом алкоголя и сигарет, которые приводят к болезням", – заключил К.Данишевский.