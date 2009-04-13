"Раскопки" в Тюмени должны быть восстановлены в полном объеме

Сегодня вносятся изменения в нормативно-правовой акт, регулирующий порядок производства земляных работ. Необходимость изменений обусловлена тем, что организации, осуществившие раскопки, например, в аварийном режиме в зимний период, делали благоустройство в зимнем варианте, ордер закрывался, место раскопа в первоначальное состояние не приводилось. Бывало и так, что организация приступала к земляным работам без соответствующего оформления ордера, ссылаясь на аварийность работ, однако факт аварии ничем не подтверждался.