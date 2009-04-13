"Раскопки" в Тюмени должны быть восстановлены в полном объеме

319 мест производства земляных работ (265 закрыто в зимнем варианте, 54 находятся в работе) не восстановлено или восстановлено не в полном объеме.
- Следует отметить, что не все места производства земляных работ и нарушенные элементы благоустройства восстанавливаются в установленные сроки и качественно. Руководителями организаций, производящих работы, не всегда оперативно и должным образом устраняются замечания по восстановлению нарушенного благоустройства, - подчеркнул руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин. - При установлении факта правонарушения к виновным лицам принимаются меры административной ответственности. Только в Восточном административном округе рассмотрено 23 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенного штрафа составила 455 тыс. рублей.
Сегодня вносятся изменения в нормативно-правовой акт, регулирующий порядок производства земляных работ. Необходимость изменений обусловлена тем, что организации, осуществившие раскопки, например, в аварийном режиме в зимний период, делали благоустройство в зимнем варианте, ордер закрывался, место раскопа в первоначальное состояние не приводилось. Бывало и так, что организация приступала к земляным работам без соответствующего оформления ордера, ссылаясь на аварийность работ, однако факт аварии ничем не подтверждался.
В результате в новом нормативном акте вводится понятие «аварийные земляные работы» - земляные работы (работы по строительству, ремонту, реконструкции подземных коммуникаций или иные работы, связанные с доступом к ним и разрытием грунта), направленные на устранение аварии на инженерных сетях.
Предложен новый порядок выдачи ордера и уведомления в письменной форме до производства аварийных земляных работ. Уведомление должно содержать как информацию об аварии, так и о лице, осуществившем аварийные земляные работы. В нем также должно быть указано место проведения работ (с фотофиксацией).
Сам факт аварии должен быть подтвержден справкой информационно- диспетчерской службы. В случае неподтверждения аварийности ситуации уполномоченная организация обеспечивает привлечение лица, осуществившего земляные работы без получения ордера на их проведение, к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Также в документе введено понятие «зимнего периода». Это позволит определить сроки восстановления благоустройства, нарушенного при проведении аварийных земляных работ:
- засыпка щебнем, песком или иными материалами с выравниванием – от 5 до 10 (в исключительных случаях) дней;
- восстановление до первоначального состояния – не позднее 10 дней со дня окончания зимнего периода.
Качество проведенных работ по восстановлению нарушенного благоустройства предлагается подтверждать материалами фотосъемки.
Осуществлять координацию земляных работ в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города Тюмени будут управы – сообщает пресс-служба главы администрации города Тюмени.