Операторы "большой тройки" запустили общий чат

Директор ОАО «ВымпелКом» по маркетингу массового рынка России Зинаида Хохлова отметила: «Как российский, так и мировой опыт показывают, что запуск интерконнекта для любой из услуг обмена сообщениями (SMS, MMS) очень важен для пользователей и, безусловно, влияет на востребованность сервисов, на их потребление. За два года существования на рынке, услуга «Чат» стала очень популярна среди абонентов «Билайн». По данным проведенных компанией исследований, подавляющее большинство (более 95%) пользователей довольны сервисом. Сегодня мы рады предложить клиентам возможность расширить общение и построить единое комьюнити, открыв доступ к свободному общению в «Чате» между абонентами операторов «большой тройки».