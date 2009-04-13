Операторы "большой тройки" запустили общий чат

Новые сообщения появляются в окне приложения в режиме диалога, что позволяет следить за ходом общения и делает переписку более удобной. У абонентов есть возможность использовать специальные значки (смайлики) и управлять своим статусом, что позволяет приглашать свободных от дел друзей к общению и не беспокоить тех, кто занят.
Подключив услугу «Чат», пользователь может добавлять в свой контакт-лист «Чата» абонентов любого оператора «большой тройки», и общаться с ними без ограничений по времени, стоимости и объему трафика.
Услуга действует на всей территории России, подключается на всех тарифных планах МТС, Билайн и МегаФон и поддерживается более чем 200 современными моделями телефонных аппаратов со встроенной программой мгновенного обмена сообщениями (Чат-клиент). 2
«Чат» - это следующее поколение услуг передачи сообщений. От традиционных SMS-сообщений новый сервис отличает удобство представления информации, возможности персонализации и расширенные функции общения. Уникальный функционал чата, позволяющий общаться абонентам крупнейших сотовых операторов страны в режиме реального времени без использования компьютера, делает услугу востребованной, особенно среди молодежи.
«Новый сервис продолжает стратегию МТС, направленную на стимулирование обмена сообщениями, и мы рады, что теперь абоненты МТС могут удобно обмениваться мгновенными сообщениями со своими друзьями, независимо от того, абонентами какого оператора они являются», - отметил директор МТС по продуктам Павел Ройтберг.
Кроме того, в рамках запуска услуги «Чат» предусмотрено ее совместное продвижение операторами «большой тройки». Все три оператора используют единую креативную идею, а МегаФон и МТС даже частично схожий визуальный ряд, в котором «принадлежность» абонентов различным операторам показана посредством цветов и стиля одежды. Ролик будет транслироваться на федеральных телеканалах с 10 апреля.
«Запуск услуги «Чат», доступной для общения клиентам разных сетей - первый опыт совместного продвижения услуги для «большой тройки». Думаю, что абоненты должны оценить преимущества этого продукта - его легко настроить и подключить, к тому же общаться можно не с ограниченным кругом лиц, имеющих доступ к стандартным мессенджерам, а со всеми людьми из своей записной книжки - абонентами МегаФона, МТС или Билайна», - отметила заместитель генерального директора ОАО «МегаФон» по коммерческим вопросам Лариса Ткачук.
В «Чате» предусмотрен поиск абонентов по «нику» и номеру телефона, а также действует функция блокировки сообщений от нежелательных пользователей. Если у адресата выключен телефон, то информация об отправленных ему сообщениях поступит в виде SMS-сообщений после включения телефона, а сами сообщения поступят после запуска программы «Чат».
Сервис «Чат» доступен абонентам всех операторов «большой тройки» в международном и национальном роуминге, при этом услуга оплачивается в соответствии с расценками оператора на GPRS-трафик в роуминге.
Директор ОАО «ВымпелКом» по маркетингу массового рынка России Зинаида Хохлова отметила: «Как российский, так и мировой опыт показывают, что запуск интерконнекта для любой из услуг обмена сообщениями (SMS, MMS) очень важен для пользователей и, безусловно, влияет на востребованность сервисов, на их потребление. За два года существования на рынке, услуга «Чат» стала очень популярна среди абонентов «Билайн». По данным проведенных компанией исследований, подавляющее большинство (более 95%) пользователей довольны сервисом. Сегодня мы рады предложить клиентам возможность расширить общение и построить единое комьюнити, открыв доступ к свободному общению в «Чате» между абонентами операторов «большой тройки».
В настоящий момент услуга «Чат» действует в тестовом режиме и предоставляется абонентам бесплатно.