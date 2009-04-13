Обама увидел "проблески надежды" в состоянии мировой экономики

Обама выступил перед журналистами после совещания с министром финансов Тимоти Гайтнером, советником президента по экономике Ларри Саммерсом, главой Федеральной резервной системы США Беном Бернанке и другими экспертами. По словам президента, экономика пока находится в состоянии сильного стресса, однако ситуация налаживается. Он пообещал, что в конечном счете вопросы экономического роста и занятости будут решены.