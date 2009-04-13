Обама увидел "проблески надежды" в состоянии мировой экономики

Обама выступил перед журналистами после совещания с министром финансов Тимоти Гайтнером, советником президента по экономике Ларри Саммерсом, главой Федеральной резервной системы США Беном Бернанке и другими экспертами. По словам президента, экономика пока находится в состоянии сильного стресса, однако ситуация налаживается. Он пообещал, что в конечном счете вопросы экономического роста и занятости будут решены.
Среди конкретных признаков улучшения ситуации Обама назвал увеличение числа домовладельцев, рефинансирующих свои ипотечные кредиты, а также подъем, зафиксированный в прошлом месяце в сфере малого бизнеса. При этом президент признал, что уровень безработицы в США остается очень высоким. В марте 2009 года этот показатель достиг двадцатипятилетнего максимума - 8,5 процента.
Обама провел экономическое совещание в Белом доме вскоре после возвращения из Лондона. Президент США принимал участие в посвященном мировому финансовому кризису саммите "большой двадцатки" (G20), который проходил в британской столице 2 апреля. Осенью 2008 года "антикризисный" саммит G20 проводился в Вашингтоне, однако лондонское мероприятие, по оценкам аналитиков, стало более продуктивным.