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Обама увидел "проблески надежды" в состоянии мировой экономики

13 апреля 2009, 09:31
Президент США Барак Обама заявил, что видит "проблески надежды" в текущем состоянии мировой экономики.

Обама выступил перед журналистами после совещания с министром финансов Тимоти Гайтнером, советником президента по экономике Ларри Саммерсом, главой Федеральной резервной системы США Беном Бернанке и другими экспертами. По словам президента, экономика пока находится в состоянии сильного стресса, однако ситуация налаживается. Он пообещал, что в конечном счете вопросы экономического роста и занятости будут решены.

Среди конкретных признаков улучшения ситуации Обама назвал увеличение числа домовладельцев, рефинансирующих свои ипотечные кредиты, а также подъем, зафиксированный в прошлом месяце в сфере малого бизнеса. При этом президент признал, что уровень безработицы в США остается очень высоким. В марте 2009 года этот показатель достиг двадцатипятилетнего максимума - 8,5 процента.

Обама провел экономическое совещание в Белом доме вскоре после возвращения из Лондона. Президент США принимал участие в посвященном мировому финансовому кризису саммите "большой двадцатки" (G20), который проходил в британской столице 2 апреля. Осенью 2008 года "антикризисный" саммит G20 проводился в Вашингтоне, однако лондонское мероприятие, по оценкам аналитиков, стало более продуктивным.

#Новости#Экономическая политика#США#Ксения#Экономика
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