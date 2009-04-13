На форуме Nashgorod.ru обсуждают "двухколесных друзей" и тюменскую пыль

Хорошо, если ты велосипедист – катайся себе в удовольствие, только правила безопасности соблюдай. А что, если у тебя автомобиль, едешь ты правильно, а тебе говорят: «Нарушил!». Бывалые форумчане поделились друг с другом историями о том, какие уловки используют сотрудники ГИБДД, чтобы «подставить» водителей. И пусть наша милиция самая справедливая в мире, знания лишними не бывают.