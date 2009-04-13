На форуме Nashgorod.ru обсуждают "двухколесных друзей" и тюменскую пыль

Пришедшая весна взбудоражила город. И пусть на термометре пока нулевая температура, горожане спешат выйти на улицу. Или выехать – тут уж у кого какое средство передвижения.
Оживились велосипедисты – оживился и форум «велосипеды». Пожалуй, каждая тема одинаково активна. Новички рассказывают, какая у них модель двухколесного друга, а «ветераны» организуют велоколонну к 9 мая.
Хорошо, если ты велосипедист – катайся себе в удовольствие, только правила безопасности соблюдай. А что, если у тебя автомобиль, едешь ты правильно, а тебе говорят: «Нарушил!». Бывалые форумчане поделились друг с другом историями о том, какие уловки используют сотрудники ГИБДД, чтобы «подставить» водителей. И пусть наша милиция самая справедливая в мире, знания лишними не бывают.
Отдельную проблему выделили «любители сумрака». Штрафы за недопустимый процент тонировки стекла автомобиля вызвали переполох среди отдельных автолюбителей. Что это – разовая акция или начало серьезной борьбы с «темными лошадками»? Обсудить можно здесь.
Еще одна проблема, связанная с дорогами, вызвало активное обсуждение среди форумчан. Дождь, по рпогнозам синоптиков, будет не скоро, а вот пыль на дорогах уже мешает жить пешеходам. Почему коммунальные службы не поливают улицы водой, кто за это в ответе? Вы знаете? Тогда высказывайтесь!
Конечно, не обошлось на прошлой неделе и без межличностных тем. «Я влюбилась в лучшего друга своего молодого человека», - заявляет девушка. Что делать ей с порочной страстью? Забыть или бороться за свое счастье? Может быть, вы дадите дельный совет?
Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации – здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению! Присоединяйтесь!