МИД посоветовал россиянам не ездить в Бангкок

Министерство также посоветовало россиянами проявлять осторожность, избегать мест скопления людей, а также не покидать мест проживания в Таиланде в темное время суток. При этом в МИДе отметили, что обстановка в курортном городе Паттайя постепенно нормализуется, спокойным остается положение и в других курортных зонах Таиланда. Сведений о пострадавших иностранных граждан из этой страны не поступало.