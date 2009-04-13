МИД посоветовал россиянам не ездить в Бангкок

Кроме того, в МИДе призвали граждан страны "тщательно взвешивать целесообразность поездок в Таиланд" в принципе.
Министерство также посоветовало россиянами проявлять осторожность, избегать мест скопления людей, а также не покидать мест проживания в Таиланде в темное время суток. При этом в МИДе отметили, что обстановка в курортном городе Паттайя постепенно нормализуется, спокойным остается положение и в других курортных зонах Таиланда. Сведений о пострадавших иностранных граждан из этой страны не поступало.
Напомним, что с марта в Таиланде проходят массовые акции протеста сторонников бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата. 10 апреля демонстранты сорвали саммит АСЕАН в Паттайе, ворвавшись в здание, где заседали политики. Последним пришлось эвакуироваться на вертолетах.
12 апреля беспорядки перекинулись на столицу страны. Участники акций пытались ворваться в здание Министерства внутренних дел, а затем двинулись к резиденции правительства. В результате столкновений легкие ранения получили премьер-министр Таиланда Aпхисит Ветчачива и его заместитель. В городе было объявлено чрезвычайное положение и введены войска.