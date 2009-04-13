nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

МИД посоветовал россиянам не ездить в Бангкок

13 апреля 2009, 09:09
Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в столицу Таиланда Бангкок из-за происходящих там массовых беспорядков. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
Сюжет
Туризм

Кроме того, в МИДе призвали граждан страны "тщательно взвешивать целесообразность поездок в Таиланд" в принципе.

Министерство также посоветовало россиянами проявлять осторожность, избегать мест скопления людей, а также не покидать мест проживания в Таиланде в темное время суток. При этом в МИДе отметили, что обстановка в курортном городе Паттайя постепенно нормализуется, спокойным остается положение и в других курортных зонах Таиланда. Сведений о пострадавших иностранных граждан из этой страны не поступало.

Напомним, что с марта в Таиланде проходят массовые акции протеста сторонников бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата. 10 апреля демонстранты сорвали саммит АСЕАН в Паттайе, ворвавшись в здание, где заседали политики. Последним пришлось эвакуироваться на вертолетах.

12 апреля беспорядки перекинулись на столицу страны. Участники акций пытались ворваться в здание Министерства внутренних дел, а затем двинулись к резиденции правительства. В результате столкновений легкие ранения получили премьер-министр Таиланда Aпхисит Ветчачива и его заместитель. В городе было объявлено чрезвычайное положение и введены войска.

#Новости#Акции протеста#Туризм#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25