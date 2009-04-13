ФМС пообещала увеличить срок действия загранпаспорта

По словам Ромодановского, соответствующее решение должно быть принято до конца 2009 года. Кроме того, добавил он, ФМС разрабатывает систему, позволяющую гражданам отправлять заполненные анкеты на получение загранпаспорта через интернет. О сроках введения в эксплуатацию такой системы не сообщается. Разработка и внедрение новой системы будет зависеть от финансовых возможностей ФМС, заметил Ромодановский.