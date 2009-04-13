ФМС пообещала увеличить срок действия загранпаспорта

По словам Ромодановского, соответствующее решение должно быть принято до конца 2009 года. Кроме того, добавил он, ФМС разрабатывает систему, позволяющую гражданам отправлять заполненные анкеты на получение загранпаспорта через интернет. О сроках введения в эксплуатацию такой системы не сообщается. Разработка и внедрение новой системы будет зависеть от финансовых возможностей ФМС, заметил Ромодановский.
Продление срока действия загранпаспорта может быть связано с некоторыми трудностями, отмечает газета. Так, подобная реформа увеличит себестоимость производства документа, так как потребуется увеличение количества страниц в загранпаспорте. Это, в свою очередь, приведет к увеличению размера государственной пошлины, предусмотренной за выдачу документа.
В настоящий момент ФМС выдает гражданам РФ два типа загранпаспортов на выбор: документ старого образца, госпошлина за который составляет 400 рублей, и новый биометрический загранпаспорт за тысячу рублей. Оба документа действуют в течение пяти лет с момента выдачи владельцу.