Экологи прояснили связь между лесными пожарами и потеплением

Об этом сообщает Science NOW, а статья исследователей опубликована в журнале PLoS One.
В рамках исследования ученые использовали данные спутниковых наблюдений за лесными пожарами в период между 1996 и 2006 годами. Анализ этой информации позволил ученым определить регионы, где пожары являются достаточно регулярным событием. Затем, ученые сравнили районы планеты, где пожары практически не происходят (например, из-за отсутствия подходящих для горения растений) с районами, где они являются обычным явлением. Сравнение проводилось по многим факторам, включая состав растительности, влажность и среднюю температуру летом.
Все полученные данные ученые загрузили в климатическую компьютерную модель. В рамках этой модели поверхность земной суши была разбита на регионы площадью 100 квадратных километров. При этом климатологи считали, что современные темпы выброса углекислого газа в атмосферу не снизятся, и его содержание достигнет к 2100 году значения 830 частей на миллион (в настоящее время оно составляет 385 частей на миллион).
В результате ученым удалось установить, что распределение "пожароопасности" изменится в ближайшие 30 лет как минимум на четверти всей земной площади. При этом данная опасность вырастет только на 9 процентах площади, а на остальных - уменьшится. Исследователи отмечают, что снижение количества лесных пожаров не является обязательно положительной тенденцией, поскольку они необходимы для развития многих экосистем.
Напомним, что, согласно существующим теориям, другим отрицательным эффектом глобального потепления являются возможные наводнения, вызванные ростом уровня океанов.