Экологи прояснили связь между лесными пожарами и потеплением

Все полученные данные ученые загрузили в климатическую компьютерную модель. В рамках этой модели поверхность земной суши была разбита на регионы площадью 100 квадратных километров. При этом климатологи считали, что современные темпы выброса углекислого газа в атмосферу не снизятся, и его содержание достигнет к 2100 году значения 830 частей на миллион (в настоящее время оно составляет 385 частей на миллион).