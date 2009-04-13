"Другая Россия" планирует провести очередной "день несогласных" в мае в новом формате

Тогда также не обошлось без задержаний. Рядом с выходом из станции метро "Проспект Мира" перед началом шествия были задержаны около 15 человек, в том числе лидер московского отделения ОГФ Лолита Цария. Также задержали несколько журналистов, в частности, корреспондентов Газеты.Ru, "Коммерсанта", ТВЦ и Associated Press. В милиции позже признались, что произошло недоразумение, и сотрудники правоохранительных органов оперативно извинились перед журналистами и отпустили их.