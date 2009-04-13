"Другая Россия" планирует провести очередной "день несогласных" в мае в новом формате

Как сказал в понедельник "Интерфаксу" один из лидеров "Другой России" Эдуард Лимонов, он пока не знает формата предстоящей акции. Однако Лимонов отметил, что, так как целью организаторов является собрать большое количество людей, в связи с этим традиционный формат акции, возможно, будет изменен.
По словам Лимонова, в ближайшие дни соберется оргкомитет "Другой России", который определит точную дату акции и решит вопрос, будут ли оппозиционеры согласовывать ее с властями.
Свои прежние акции активисты "Другой России" не согласовывали с властями, поскольку, по их словам, власти все равно не разрешают проводить им шествия. Акции "День несогласных" завершались задержаниями активистов "Другой России". Первый замглавы МВД РФ Михаил Суходольский ранее заявлял, что все подобные шествия будут пресекаться "не жестоко, но жестко".
В последний раз, когда проходила акция "несогласных", охрану правопорядка в обеспечивали около 4 тысяч милиционеров. Причем оппозиционеры, объявив, что будут собираться возле станции "Тверская", перекрыли проспект Мира и прошли до Садового кольца.
Тогда около двухсот участников шествия скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Нам нужна другая Россия!", "Россия без Путина!". Они несли флаги ОГФ, "Обороны", "Смены" и других оппозиционных движений, а также растяжку "Путина в отставку". По дороге манифестанты зажгли файеры и сожгли портрет президента России Дмитрия Медведева.
Тогда также не обошлось без задержаний. Рядом с выходом из станции метро "Проспект Мира" перед началом шествия были задержаны около 15 человек, в том числе лидер московского отделения ОГФ Лолита Цария. Также задержали несколько журналистов, в частности, корреспондентов Газеты.Ru, "Коммерсанта", ТВЦ и Associated Press. В милиции позже признались, что произошло недоразумение, и сотрудники правоохранительных органов оперативно извинились перед журналистами и отпустили их.
Оппозиционеры вышли из метро на проезжую часть и спокойно прошли по ней. После этого они разбежались по переулкам. Сотрудники милиции ничего просто не успели сделать. Акции "несогласных" проходят и в других российских городах.