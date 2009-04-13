Через два года в России будут новые водительские права

В нем отмечено, что в соответствии с указанными требованиями разработан проект единого образца национального водительского удостоверения, который, "помимо его внешнего вида, будет отличаться от предыдущих водительских документов повышенной защищенностью от подделок и современными средствами хранения информации". "В перспективе предполагается предусмотреть место для хранения информации, вводимой электронным образом", - говорится в пресс-релизе.