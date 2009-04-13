Через два года в России будут новые водительские права

"Соблюдая требования международных обязательств, не позднее 28 марта 2011 года в РФ должен начаться выпуск новых водительских удостоверений. Это предусмотрено поправками к Конвенции о дорожном движении 1968 года, касающимися содержания и формы водительских документов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник.
В нем отмечено, что в соответствии с указанными требованиями разработан проект единого образца национального водительского удостоверения, который, "помимо его внешнего вида, будет отличаться от предыдущих водительских документов повышенной защищенностью от подделок и современными средствами хранения информации". "В перспективе предполагается предусмотреть место для хранения информации, вводимой электронным образом", - говорится в пресс-релизе.
При этом, как отмечают в ДОБДД, обмена ранее выданных водительских удостоверений не будет, поскольку они остаются действительными до окончания указанного в них срока действия.
"Стоимость нового пластикового водительского удостоверения будет соответствовать размеру государственной пошлины, установленному налоговым кодексом РФ", - сообщает ДОБДД.
В департамент подчеркивают, что с введением Налогового кодекса, предусматривающего пошлину за выдачу водительских удостоверений на бумажной основе в размере 100 рублей и за выдачу водительских удостоверений на пластиковой основе в размере 200 рублей, "взимание каких- либо иных платежей с граждан за выдачу указанной спецпродукции сверх установленной пошлины не допускается".