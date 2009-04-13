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«Арсенал +» в Тюмени: весной краски к принтерам НР дешевле

13 апреля 2009, 12:59
До 30 апреля обменяйте старый картридж к струйному принтеру НР на новый с 25% скидкой в магазинах компьютерной техники Арсенал плюс.
Сюжет
Тюмень

«Солнце, небо, счастье, весна, любовь и впереди все только самое хорошее, впереди ЛЕТО!!! А лето, это ж отпуск, жара, песок, море, зелень, яркие девичьи платья, велосипеды, кабриолеты, бикини, open-air, мороженное, фонтаны, светлые теплые ночи… бессонные светлые теплые ночи!!!» Ты не можешь выразить все переполняющие тебя чувства, тогда распечатай их!

Лето – новый виток красок в природе. Пополните их арсенал! Весной краски дешевле.

До 30 апреля обменяйте старый картридж к струйному принтеру НР на новый с 25% скидкой в магазинах компьютерной техники "Арсенал +".

Для тех кто верит в лето!

Обменять картридж к Вашему струйному принтеру НР помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12, тел. 797-111

ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, тел. 797-066

ул. Хохрякова, 47, тел. 797-112

ул. Ленина, 15, тел. 797-071

Более подробную информацию Вы можете узнать в единой службе информации для Тюмени (79-70-70), по горячей линии 8-800-200-0171 (звонок по РФ бесплатный), на сайте компании: www.arsplus.ru.

#Новости#Тюмень#Технологии#Таня
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