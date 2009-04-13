«Арсенал +» в Тюмени: весной краски к принтерам НР дешевле

«Солнце, небо, счастье, весна, любовь и впереди все только самое хорошее, впереди ЛЕТО!!! А лето, это ж отпуск, жара, песок, море, зелень, яркие девичьи платья, велосипеды, кабриолеты, бикини, open-air, мороженное, фонтаны, светлые теплые ночи… бессонные светлые теплые ночи!!!» Ты не можешь выразить все переполняющие тебя чувства, тогда распечатай их!
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