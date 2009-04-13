"Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина

Матч, транслировавшийся в прямом эфире телеканалом "Спорт", завершился минимальной победой казанцев. Таким образом, "Ак Барс" стал первым в истории обладателем Кубка Гагарина.
Единственный гол в матче на 11-й минуте третьего периода забил капитан "Ак Барса", нападающий Алексей Морозов, добивший шайбу после броска Даниса Зарипова.
Финальная серия плей-офф КХЛ, стартовавшая 2 апреля, игралась до четырех побед. Ярославский "Локомотив" постоянно захватывал лидерство в серии, но "Ак Барс" каждый раз отыгрывался.
Наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов благодаря победе своих подопечных стал самым титулованным тренером в истории российского хоккея.