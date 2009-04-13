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"Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина

13 апреля 2009, 09:13
12 апреля в Казани состоялась последняя, седьмая встреча между местным "Ак Барсом" и ярославским "Локомотивом" в рамках финала Континентальной хоккейной лиги.

Матч, транслировавшийся в прямом эфире телеканалом "Спорт", завершился минимальной победой казанцев. Таким образом, "Ак Барс" стал первым в истории обладателем Кубка Гагарина.

Единственный гол в матче на 11-й минуте третьего периода забил капитан "Ак Барса", нападающий Алексей Морозов, добивший шайбу после броска Даниса Зарипова.

Финальная серия плей-офф КХЛ, стартовавшая 2 апреля, игралась до четырех побед. Ярославский "Локомотив" постоянно захватывал лидерство в серии, но "Ак Барс" каждый раз отыгрывался.

Наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов благодаря победе своих подопечных стал самым титулованным тренером в истории российского хоккея.

#Новости#Спорт#Хоккей#Ксения
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