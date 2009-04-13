50 % - весенний подарок тюменцам от «Евросети»

«Евросеть» знает, что весна – это время обновления. Хочется окружать себя приятными мелочами, ведь именно они создают настроение. Поэтому клиенты «Евросети» уже сейчас получают скидки до 50% на аксессуары. Сумочки для телефонов, брелоки, шнурки – всё это и многое другое добавит положительных эмоций и весеннего настроения. Приятными мелочами порадовать вы можете и себя, и своих близких, любимых. Дарить подарки без причин - это так романтично, это так по-весеннему.
А с 13 по 26 апреля компания «Евросеть» проводит акцию «Делаем весну ближе!». В течение акции посетителям сайта www.nashgorod.ru будут поочередно предложены четыре конкурсных задания. Этапы будут длиться 3-4 дня, по итогам каждого этапа будут определены победители.
Награждение всех победителей состоится после завершения акции и подведения итогов. О месте и времени награждения, победители будут извещены индивидуально. В качестве призов все победители получат подарочные карты «Евросеть», а также сертификаты на романтический ужин на двоих в одном из лучших ресторанов города.