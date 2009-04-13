50 % - весенний подарок тюменцам от «Евросети»

«Евросеть» знает, что весна – это время обновления. Хочется окружать себя приятными мелочами, ведь именно они создают настроение. Поэтому клиенты «Евросети» уже сейчас получают скидки до 50% на аксессуары. Сумочки для телефонов, брелоки, шнурки – всё это и многое другое добавит положительных эмоций и весеннего настроения. Приятными мелочами порадовать вы можете и себя, и своих близких, любимых. Дарить подарки без причин - это так романтично, это так по-весеннему.