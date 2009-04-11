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Виктор Цой появится в ремейке "Иглы"

11 апреля 2009, 13:19
Режиссер Рашид Нугманов приступил к съемкам ремейка знаменитого фильма "Игла", главную роль в котором играл Виктор Цой. Как утверждает режиссер, слова которого приводит "Интерфакс", в картину войдут эпизоды с участием Цоя, не демонстрировавшиеся ранее.

"Во время съемок будут использоваться и кадры из оригинального фильма. Кроме того, сниматься в картине будут Александр Баширов, Марина Смирнова, сыгравшая главную героиню в "Игле", Петр Мамонов и другие актеры", - пояснил Рашид Нугманов.

Он добавил, что сюжет фильма будет более подробный, и он постарается "объяснить некоторые загадки, которые, безусловно, есть в оригинале".

Планируется, что съемки завершатся осенью 2009 года. Саундтрек к фильму сочиняют музыканты группы "Кино".

Оригинальный фильм был снят в 1988 году на студии "Казахфильм". По сюжету герой Виктора Цоя по прозвищу Моро приезжает в Алма-Ату с целью получить долг у Спартака (Александр Баширов). Остановившись у подруги Дины (Марина Смирнова), он выясняет, что она стала наркоманкой, а ее квартира превратилась в притон. Моро увозит девушку к Аральскому морю, надеясь вылечить ее, но после возвращения в город все начинается сначала. Тогда Моро объявляет войну наркоторговцам.

Фильм стал лауреатом главного приза Международного кинофестиваля в Нюрнберге в 1990 году.

#Новости#Россия#Кино#Таня#Культура
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