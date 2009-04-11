Виктор Цой появится в ремейке "Иглы"

Оригинальный фильм был снят в 1988 году на студии "Казахфильм". По сюжету герой Виктора Цоя по прозвищу Моро приезжает в Алма-Ату с целью получить долг у Спартака (Александр Баширов). Остановившись у подруги Дины (Марина Смирнова), он выясняет, что она стала наркоманкой, а ее квартира превратилась в притон. Моро увозит девушку к Аральскому морю, надеясь вылечить ее, но после возвращения в город все начинается сначала. Тогда Моро объявляет войну наркоторговцам.