Виктор Цой появится в ремейке "Иглы"

"Во время съемок будут использоваться и кадры из оригинального фильма. Кроме того, сниматься в картине будут Александр Баширов, Марина Смирнова, сыгравшая главную героиню в "Игле", Петр Мамонов и другие актеры", - пояснил Рашид Нугманов.
Он добавил, что сюжет фильма будет более подробный, и он постарается "объяснить некоторые загадки, которые, безусловно, есть в оригинале".
Планируется, что съемки завершатся осенью 2009 года. Саундтрек к фильму сочиняют музыканты группы "Кино".
Оригинальный фильм был снят в 1988 году на студии "Казахфильм". По сюжету герой Виктора Цоя по прозвищу Моро приезжает в Алма-Ату с целью получить долг у Спартака (Александр Баширов). Остановившись у подруги Дины (Марина Смирнова), он выясняет, что она стала наркоманкой, а ее квартира превратилась в притон. Моро увозит девушку к Аральскому морю, надеясь вылечить ее, но после возвращения в город все начинается сначала. Тогда Моро объявляет войну наркоторговцам.
Фильм стал лауреатом главного приза Международного кинофестиваля в Нюрнберге в 1990 году.