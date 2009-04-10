«Золотой конек» в Тюмени - пристанище современной драматургии

Наибольший интерес публики вызывает постановка пьесы Сары Кейн «Психоз. 4.48». Драмы скандальной британской писательницы конца ХХ века пытались инсценировать многие, но только театру «Драма № 3» из г. Каменск-Уральский удалось сделать эту постановку «человечной». «Это ужасно интересный театр! – комментирует Ирина Мягкова, - в маленьком городе нашлись творческие люди, которым было интересно поставить Сару Кейн. Все спектакли, которые уже существуют, они про паталогию. Гермафродиты, педерасты, кровосмесительство – чего только там нет! Эти люди поставили про взаимоотношения людей! Это наша ситуация, наша история, которая у меня лично вызвала огромный энтузиазм. Не знаю, изменились ли они сейчас. Такие спектакли долго не живут, они держатся только на живом нерве».