«Золотой конек» в Тюмени - пристанище современной драматургии

Долгожданный фестиваль-конкурс «Золотой Конек» откроется сегодня в Тюмени. Фестиваль будет проводиться в шестой раз, и если в первом участвовали 6 театров нашей области, то в ближайшие дни он планирует собрать более 500 участников из разных стран мира. Свое участие подтвердили большинство театров, лишь «Пятый театр» из г. Омска не приедет из-за технических причин. Поэтому во вторник со спектаклем «Ночь любовных помешательств» выступит государственный театр драмы из г. Кургана.
В ближайшие одиннадцать дней Тюмень станет пристанищем современной драматургии. Как пояснила председатель жюри фестиваля Ирина Мягкова, был избран принцип преобладания современной пьесы, классических постановок насчитывается всего три. «Трагедия нашей театральной ситуации, - заявила Ирина Григорьевна, - состоит в том, что театры, по возможности, избегают ставить современные пьесы. В прошлом году в Магнитогорске был фестиваль, так там не было ни одной современной пьесы! Чем же живет народ?»
Наибольший интерес публики вызывает постановка пьесы Сары Кейн «Психоз. 4.48». Драмы скандальной британской писательницы конца ХХ века пытались инсценировать многие, но только театру «Драма № 3» из г. Каменск-Уральский удалось сделать эту постановку «человечной». «Это ужасно интересный театр! – комментирует Ирина Мягкова, - в маленьком городе нашлись творческие люди, которым было интересно поставить Сару Кейн. Все спектакли, которые уже существуют, они про паталогию. Гермафродиты, педерасты, кровосмесительство – чего только там нет! Эти люди поставили про взаимоотношения людей! Это наша ситуация, наша история, которая у меня лично вызвала огромный энтузиазм. Не знаю, изменились ли они сейчас. Такие спектакли долго не живут, они держатся только на живом нерве».
Мнения о том, почему режиссеры не хотят обращаться к современной прозе, разошлись. «Меня эти произведения пугают содержательной стороной, отсутствием мощной гуманитарной баз», - заявил художественный руководитель Степс-театра из Нью-Йорка Слава Степнов. Евгения Розанова, театральный критик предложила свою точку зрения: «Драматургия и литература существуют в очень сложных взаимоотношениях. В первую очередь, эти отношения проверяются поиском художественного языка. Профессия драматурга очень интимна и локальна. Этот человек, какие бы проблемы он ни затрагивал, всегда пишет о себе. И найти театр, режиссера, который был бы твоим единомышленником, очень сложно».
Тем не менее, театр не должен стоять на месте, уверена Ирина Мягкова. «Когда мы обращаемся постоянно к одним и тем же формам, то получается музей, малый театр. Вот вы хотите посмотреть, как играли при Островском, идите в Малый театр и умрите в нем. А если вы хотите, чтобы театр развивался, нужны новые формы!».