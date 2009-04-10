Владимира Якушева поблагодарили за студенческий спорт

Слова благодарности адресованы главе региона в связи с успешным выступлением представителей Тюменского государственного университета на XXIV Всемирной зимней Универсиаде в городе Харбине (Китай), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.
Напомним, что биатлонисты - аспиранты и студенты ТюмГУ Артем Гусев, Анна Сорокина, Марина Коровина и Сергей Баландин, завоевав три золотых медали, три серебряных и одну бронзовую медаль, внесли наиболее весомый вклад в победу сборной команды России. Как отмечается в письме, спортсмены университета набрали наград больше, чем многие страны-участницы. За этими победами стоит тяжелый труд и их тренеров Леонида Гурьева и Максима Кугаевских.
Всего на соревнования в Харбине сборная России завоевала 51 медаль, 18 из которых - золотые, и заняла второе место в общекомандном зачете.