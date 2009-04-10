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Владимира Якушева поблагодарили за студенческий спорт

10 апреля 2009, 15:14
В адрес губернатора Тюменской области Владимира Якушева поступило благодарственное письмо от президента Российского спортивного студенческого союза Олега Матыцина. Руководитель РССС «Буревестник» выражает главе региона признательность «за внимание и всемерное развитие студенческого спорта».

Слова благодарности адресованы главе региона в связи с успешным выступлением представителей Тюменского государственного университета на XXIV Всемирной зимней Универсиаде в городе Харбине (Китай), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.

Напомним, что биатлонисты - аспиранты и студенты ТюмГУ Артем Гусев, Анна Сорокина, Марина Коровина и Сергей Баландин, завоевав три золотых медали, три серебряных и одну бронзовую медаль, внесли наиболее весомый вклад в победу сборной команды России. Как отмечается в письме, спортсмены университета набрали наград больше, чем многие страны-участницы. За этими победами стоит тяжелый труд и их тренеров Леонида Гурьева и Максима Кугаевских.

Всего на соревнования в Харбине сборная России завоевала 51 медаль, 18 из которых - золотые, и заняла второе место в общекомандном зачете.

#Новости#Биатлон#Тюменская область#Спорт#Ксения
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