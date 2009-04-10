Винзилинскому заводу керамических стеновых материалов 20 лет

Ни для кого не секрет, что строительная отрасль сейчас претерпевает не самые лучшие времена. Однако, как отмечает генеральный директор предприятия Сергей Медведев: «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, анализируя опыт работы завода, мы можем сказать, что подобное на строительном рынке уже было - в конце 90-х. Тогда, в период спада спроса, мы имели возможность сконцентрировать усилия на совершенствовании технологии производства и улучшении качества керамического кирпича. В итоге - к моменту возросшего спроса на продукцию мы были готовы выпускать отличный кирпич объемами, практически, в два раза большими, нежели в 90-е годы». Отметим, что за все время существования предприятия ЗАО «ВЗКСМ» выпустило более 950 миллионов условных штук кирпича, из которых можно построить 450 девятиэтажных дома!