Винзилинскому заводу керамических стеновых материалов 20 лет

Застройщикам Тюмени и других городов хорошо известен керамический кирпич, выпускаемый на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов. В апреле сотрудники ЗАО «ВЗКСМ» отмечает 20-тилетие компании – это большой срок, ведь за это время качественно изменились темпы выпуска и объемы производства, модернизировано оборудование, расширена ассортиментная линейка выпускаемой продукции.
Ни для кого не секрет, что строительная отрасль сейчас претерпевает не самые лучшие времена. Однако, как отмечает генеральный директор предприятия Сергей Медведев: «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, анализируя опыт работы завода, мы можем сказать, что подобное на строительном рынке уже было - в конце 90-х. Тогда, в период спада спроса, мы имели возможность сконцентрировать усилия на совершенствовании технологии производства и улучшении качества керамического кирпича. В итоге - к моменту возросшего спроса на продукцию мы были готовы выпускать отличный кирпич объемами, практически, в два раза большими, нежели в 90-е годы». Отметим, что за все время существования предприятия ЗАО «ВЗКСМ» выпустило более 950 миллионов условных штук кирпича, из которых можно построить 450 девятиэтажных дома!
Как сообщили Nashgorod.ru в администрации Тюменского района, 20-тый день рождения на предприятии встретили в рабочем режиме. Производство кирпича – процесс непрерывный, а связи с началом активного строительного сезона (который традиционно выпадает на апрель), спрос на продукцию завода начинает расти.
«Темпы ввода квадратных метров на тюменском строительном рынке пока на уровне прошлого года, хотя очевидно, что в большинстве своем это достраиваемые объекты, новые проекты застройщики опасаются начинать. Тем не менее, мы рассчитываем и на индивидуального застройщика – сектор загородной недвижимости продолжает развиваться. И для частного застройщика в этом сезоне у нас есть интересные предложения», - прокомментировал Сергей Медведев.