В ТюмГУ студентам предлагают перечитать произведения Гоголя

ТюмГУ предлагает тем, кто не равнодушен к творчеству Н. В. Гоголя, отыскать в его произведениях и перечислить описание различных праздников и обрядов. Ответы принимаются по электронному адресу [email protected] или в инновационно-методическом отделе ИБЦ до 20 мая.