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В ТюмГУ студентам предлагают перечитать произведения Гоголя

10 апреля 2009, 10:55
По решению ЮНЕСКО 2009 год объявлен годом Николая Васильевича Гоголя. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ предлагает всем студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам ТюмГУ принять участие в конкурсе, посвященному Н. В. Гоголю.

Юбилей писателя дает нам прекрасный повод вспомнить его произведения, перечитать его страницы, а, может быть, и открыть некоторые шедевры впервые.

ТюмГУ предлагает тем, кто не равнодушен к творчеству Н. В. Гоголя, отыскать в его произведениях и перечислить описание различных праздников и обрядов. Ответы принимаются по электронному адресу [email protected] или в инновационно-методическом отделе ИБЦ до 20 мая.

Итоги конкурса будут подведены на научной конференции «Духовное пространство в народном сознании поколений» - 22 мая 2009 года. Лучшего знатока творчества Гоголя ждет приз! Небольшой подсказкой Вам станет книжная выставка, организованная в читальном зале Информационно-библиотечного центра «Гоголь: сотворение художественного мира».

#Новости#Писатели#ТюмГУ#Таня#Общество
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