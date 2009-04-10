В ТюмГУ студентам предлагают перечитать произведения Гоголя

Юбилей писателя дает нам прекрасный повод вспомнить его произведения, перечитать его страницы, а, может быть, и открыть некоторые шедевры впервые.
ТюмГУ предлагает тем, кто не равнодушен к творчеству Н. В. Гоголя, отыскать в его произведениях и перечислить описание различных праздников и обрядов. Ответы принимаются по электронному адресу [email protected] или в инновационно-методическом отделе ИБЦ до 20 мая.
Итоги конкурса будут подведены на научной конференции «Духовное пространство в народном сознании поколений» - 22 мая 2009 года. Лучшего знатока творчества Гоголя ждет приз! Небольшой подсказкой Вам станет книжная выставка, организованная в читальном зале Информационно-библиотечного центра «Гоголь: сотворение художественного мира».