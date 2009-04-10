nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области молодой человек убил мать двоих детей

10 апреля 2009, 15:46
Заводоуковским межрайонным следственным отделом привлечён к уголовной ответственности Александр Бородулин, обвиняемый в убийстве.

Как установлено следствием, 21-летняя жительница Исетского района, имеющая двоих детей возрасте 2 и 3 лет, приехала в д. Нифаки Упоровского района к своей матери и осталась ночевать.

Ранним утром 28 февраля 2009 года 23-летний Бородулин, накануне пришедший в гости к женщинам, чтобы отпраздновать свой день рождения, находясь в состоянии опьянения, решил убить молодую женщину.

Взяв топор, он несколькими ударами проломил своей жертве голову, после чего ушёл домой, забрав с собой орудие преступления. Его мать, увидев на топоре и одежде сына следы крови, испугалась и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

В тот же день подозреваемый был задержан. По решению суда Бородулин заключён под стражу, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Во время допроса Бородулин пояснил, что девушка ему очень нравилась, но за что он её убил, не знает.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25