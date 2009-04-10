В Тюменской области молодой человек убил мать двоих детей

Как установлено следствием, 21-летняя жительница Исетского района, имеющая двоих детей возрасте 2 и 3 лет, приехала в д. Нифаки Упоровского района к своей матери и осталась ночевать.
Ранним утром 28 февраля 2009 года 23-летний Бородулин, накануне пришедший в гости к женщинам, чтобы отпраздновать свой день рождения, находясь в состоянии опьянения, решил убить молодую женщину.
Взяв топор, он несколькими ударами проломил своей жертве голову, после чего ушёл домой, забрав с собой орудие преступления. Его мать, увидев на топоре и одежде сына следы крови, испугалась и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
В тот же день подозреваемый был задержан. По решению суда Бородулин заключён под стражу, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Во время допроса Бородулин пояснил, что девушка ему очень нравилась, но за что он её убил, не знает.
В настоящее время следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого.