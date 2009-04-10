В Тюмени выберут лучшего учителя области

К участию в одном из заданий супер-финала, в «Педагогических дебатах», приглашаются представители средств массовой информации. У журналистов появится возможность задать финалистам актуальные вопросы на темы образования. Всех заинтересованных ждут на «Педагогические дебаты» 16 апреля в 15 часов в здании гимназии № 16.