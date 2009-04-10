В Тюмени выберут лучшего учителя области

Организатором конкурса выступает Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО).
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образования, на поддержку новых технологий, рост профессионального мастерства педагогических работников.
Из 25 участников заочного тура, представляющих 22 муниципальных образования, в финал очного этапа конкурса вышли 13 талантливых педагогов из двенадцати городов и районов Тюменской области.
Областной конкурс «Учитель года Тюменской области-2009» проводится на базе тюменской гимназии №16, ставшей в 2006 году победителем конкурса «Лучшие школы» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Открытие состоится 14 апреля в 10.00, 15 апреля будут проходить конкурсные уроки. А 16 апреля состоится супер-финал конкурса.
К участию в одном из заданий супер-финала, в «Педагогических дебатах», приглашаются представители средств массовой информации. У журналистов появится возможность задать финалистам актуальные вопросы на темы образования. Всех заинтересованных ждут на «Педагогические дебаты» 16 апреля в 15 часов в здании гимназии № 16.
Торжественная церемония закрытия конкурса и награждения победителей состоится 17 апреля в 11.00 во Дворце искусств «Пионер».