В Тюмени появится Клуб фантастического кино

Киноклуб планирует открывать свои двери один раз в месяц и показывать лучшие образцы фантастического кино прошлого столетия, давая возможность всем тюменцам лучше узнать как саму историю развития кинофантастики, так и историю создания определенных фильмов, показанных пришедшему на сеанс зрителю.