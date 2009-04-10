В Тюмени появится Клуб фантастического кино

15 апреля в Тюменском Доме кино состоится знаменательное событие – открытие нового киноклуба!
Единственный в Тюмени Клуб фантастического кино ХХ века «Фантастик» начнет свою работу с показа классического научно-фантастического фильма режиссера Роберта Уайза «День, когда остановилась Земля», снятого компанией «20 век Фокс» в 1951 году.
Киноклуб планирует открывать свои двери один раз в месяц и показывать лучшие образцы фантастического кино прошлого столетия, давая возможность всем тюменцам лучше узнать как саму историю развития кинофантастики, так и историю создания определенных фильмов, показанных пришедшему на сеанс зрителю.
Каждый сеанс киноклуба будет сопровождать комментарий его руководителя, предваряющий показ фильма, а после просмотра – его обсуждение.
Начало - в 18.30, вход на сеанс бесплатный.
Параллельно с открытием Киноклуба фантастического кино начинает работу в ДНК «Строитель» пункт бесплатного обмена фильмов на лицензионных DVD. Каждый желающий может обменять свои DVD на понравившиеся фильмы из коллекции обменного пункта и получить впридачу дисконтную карту, предоставляющую скидку 20% на премьерные сеансы Тюменского Дома кино в ДНК «Строитель» и ТРЦ «Фаворит».
Условия обмена: Сдав первоначально на один диск больше (по схеме 2 принес – 1 получил), пользователь обменным пунктом сможет впоследствии обменивать диски в пропорции 1:1.
Справки по телефону: 546-546.