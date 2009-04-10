В Тюмени открылся частный музей парикмахерского искусства

Во времена патефонов и серебряных пудрениц красота была в цене. Не каждый мог себе позволить иметь даже простое зеркальце. Уже установлено, что в него любовалась какая-то тюменская кокетка, жившая в дореволюционной России. В экспозиции масса вещей, что обросли историями. За иными же тянется шлейф советов по уходу за собой из прошлого века.