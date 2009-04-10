В Тюмени открылся частный музей парикмахерского искусства

Во времена патефонов и серебряных пудрениц красота была в цене. Не каждый мог себе позволить иметь даже простое зеркальце. Уже установлено, что в него любовалась какая-то тюменская кокетка, жившая в дореволюционной России. В экспозиции масса вещей, что обросли историями. За иными же тянется шлейф советов по уходу за собой из прошлого века.
Например, наши бабушки желали, чтобы их стригли на растущую луну. Иначе, терялся достаток в семье, и уходила красота.
Так же, когда-то считалось, что, окрашивая волосы, женщина меняет свою судьбу. Впрочем, повлиять на рок в былые годы с помощью краски для волос было довольно затруднительно. В распоряжении модниц была зеленка, а высшим шиком считался цвет «Рубин», который был в страшном дефиците. Что касается инструментов - расчесок, щипцов и бигуди, то все это сохранилось, на удивление, отлично. Полочки скромного музея постоянно пополняются новыми экспонатами.
Хозяйка музея Надежда Самбулова, как профессионал, уверяет, что этими инструментами можно сделать прическу. Самое интересное, что в качестве примера пользоваться можно журналами 70-ых годов прошлого века. Стрижки ничуть не изменились. Теперь, в 21 веке, техника стала легче и цирюльнику больше не нужно тренироваться с опасной бритвой на воздушных шарах, прежде чем работать с человеком.
Но каждая вещь здесь хранит историю своего хозяина и это красивое, благоухающее прошлое будет привлекать, пока шкатулка с драгоценностями приоткрыта, и из флакона не выветрились духи «Пиковая дама».