В Тобольске погиб бомж, живший в здании строящегося магазина

Подробности сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено проверкой, зимой 2009 года тобольский предприниматель разрешил двум бездомным мужчинам пожить в помещении строящегося магазина, при этом попросил их проследить, чтобы в здание не входили посторонние люди.
В связи с тем, что здание не отапливалось, мужчины самостоятельно изготовили обогревательный прибор и, несмотря на запрет хозяина магазина, пользовались им.
11 марта 2009 года мужчины употребили спиртное и легли спать, при этом один из них решил погреться и улёгся на полу около электроприбора.
Утром следующего дня один из бездомных проснулся от сильного запаха дыма. Увидев, что на обогревателе лежит тлеющее одеяло, а на его приятеле уже обгорела одежда, он попытался привести его в чувство и усадил на диван. Потушив остатки тлеющих вещей, мужчина обнаружил, что его напарник скончался. Об этом он сразу же сообщил хозяину магазина, который и вызвал сотрудников милиции.
Согласно объяснениям судебно-медицинского эксперта, смерть погибшего могла наступить как от воздействия пламени, так и от ожогового шока либо отравления окисью углерода.
Проанализировав материалы проверки, следователь пришёл к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку смерть потерпевшего наступила вследствие его собственной неосторожности при обращении с электроприбором, а также нарушении им элементарных правил пожарной безопасности.