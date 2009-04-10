В Тобольске погиб бомж, живший в здании строящегося магазина

Утром следующего дня один из бездомных проснулся от сильного запаха дыма. Увидев, что на обогревателе лежит тлеющее одеяло, а на его приятеле уже обгорела одежда, он попытался привести его в чувство и усадил на диван. Потушив остатки тлеющих вещей, мужчина обнаружил, что его напарник скончался. Об этом он сразу же сообщил хозяину магазина, который и вызвал сотрудников милиции.