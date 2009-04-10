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В Петербурге появится памятник Виктору Цою

10 апреля 2009, 13:37
10 апреля в Доме журналиста в Петербурге состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено о начале конкурса на изготовление и установку в Петербурге памятника Виктору Цою.

Возведением монумента занимается общественная организация Фонд "Памяти Виктора Цоя".

Фонд, зарегистрированный 23 марта этого года, основан при поддержке родителей музыканта, сына и близких друзей, сообщает Фонтанка.ру.

Напомним, 23 октября прошлого года председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Губанков встретился с представителями инициативной группы по установке памятника культовому рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою и поддержал эту идею.

Установить памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге предложили многочисленные поклонники его творчества, а также родители музыканта. Такая скульптурная композиция, по мнению авторов идеи, могла бы располагаться перед СКК "Петербургский", в Парке авиаторов, во дворе дома на улице Рубинштейна, №13 (где располагался Ленинградский рок-клуб) или у клуба "Камчатка".

Памятники Цою уже существуют в нескольких городах России и зарубежья. В 2002 году был открыт памятник на месте гибели певца в Латвии на 35-м км шоссе Слока - Талси. Через год в Челябинске появилась стена рок-идола. В Санкт-Петербурге ему установлен памятник на Богословском городском кладбище.

#Новости#Памятники#Санкт-Петербург#Таня#Культура
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