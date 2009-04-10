В Петербурге появится памятник Виктору Цою

Установить памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге предложили многочисленные поклонники его творчества, а также родители музыканта. Такая скульптурная композиция, по мнению авторов идеи, могла бы располагаться перед СКК "Петербургский", в Парке авиаторов, во дворе дома на улице Рубинштейна, №13 (где располагался Ленинградский рок-клуб) или у клуба "Камчатка".