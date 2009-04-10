Уже можно идти в ИФНС за имущественным вычетом по доле ребенка в квартире

В налоговых инспекциях готовы предоставлять покупателям квартир имущественные вычеты не только по своей доле, но и по доле их несовершеннолетних детей. Причем есть возможность вернуть налог на доходы по детской доле, даже если свой вычет родители уже использовали частично либо полностью.
Вероника Горячева, обозреватель «УНП»
НАПОМНИМ. При приобретении жилья в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долями (ст. 220 НК РФ). Из этого налоговики и специалисты Минфина делали вывод, что родитель не вправе получить сумму вычета, приходящуюся на долю несовершеннолетнего ребенка. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что такое толкование кодекса нарушает права покупателей – родителей, поэтому они вправе претендовать на вычет не только по своей доле в квартире, но и по доле своего ребенка (постановление от 13.03.08 № 5-П). Чиновники с этим в конце концов согласились (письма Минфина России от 16.07.08 № 03-04-07-01/129, ФНС России от 25.09.08 № 3-5-04/[email protected]).
В каких случаях родители вправе получить вычет за ребенка
По мнению Минфина, позиция Конституционного суда касается только тех случаев, когда жилье целиком куплено на деньги родителя без средств детей. Если квартира приобретена с привлечением денег ребенка, например, причитающихся ему в связи с продажей приватизированной квартиры, в которой ему принадлежало право долевой собственности, то родителю положен лишь свой вычет (письмо от 14.07.08 № 03-04-05-01/252).
Как получить вычет за ребенка
Порядок получения имущественного вычета за ребенка зависит от того, когда оформлен вычет с родительской доли.
Начнем с покупок 2008 года. Если квартира приобретена в прошлом году, то вычет родителя и ребенка вкупе составит не более 2 млн рублей. При этом оба вычета родитель показывает в одной декларации.
Если же квартира была приобретена в долевую собственность до 2008 года и родитель свой вычет вообще еще не оформлял, то можно сделать это сейчас, получив одновременно еще и вычет за ребенка. Правда, в этом случае максимум, что получится вернуть из бюджета по покупкам 2003–2007 годов, – это 130 тыс. рублей, так как по ним вычет ограничен одним миллионом* (до 2003 года – 600 тыс. рублей).
В ситуациях, когда родитель получил вычет по своей доле в 2006–2007 годах, для возврата НДФЛ по доле ребенка придется подать за эти годы уточненные декларации. Кстати, они не понадобятся, если в 2006–2007 годах родитель весь свой вычет до конца не выбрал и собирается получить оставшуюся часть за 2008 год. Тогда детский вычет можно заявить в декларации за 2008 год. Такой порядок нам подтвердили в нескольких опрошенных нами инспекциях.
А вот если вычет родитель получал до 2006 года (или его часть), то здесь «уточненкой» не обойтись.
Налоговики считают, что в такой ситуации вернуть налог на доходы нельзя, поскольку трехлетний срок возврата налога, установленный в статье 78 Налогового кодекса РФ, уже истек. Поэтому получить детский имущественный вычет за те годы получится лишь в суде. «Конституционный суд в определении от 21.06.01 № 173-О указал, что в случае пропуска срока гражданин вправе обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства. В этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права», – говорит Алексей Яковлев, руководитель арбитражной практики «ФБК-Право».
Аналогичное мнение нам высказала и Валентина Акимова, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.