Уже можно идти в ИФНС за имущественным вычетом по доле ребенка в квартире

НАПОМНИМ. При приобретении жилья в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущест­венного вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долями (ст. 220 НК РФ). Из этого налоговики и специалисты Минфина делали вывод, что родитель не вправе получить сумму вычета, приходящуюся на долю несовершеннолетнего ребенка. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что такое толкование кодекса нарушает права покупателей – родителей, поэтому они вправе претендовать на вычет не только по своей доле в квартире, но и по доле своего ребенка (постановление от 13.03.08 № 5-П). Чиновники с этим в конце концов согласились (письма Минфина России от 16.07.08 № 03-04-07-01/129, ФНС России от 25.09.08 № 3-5-04/[email protected]).