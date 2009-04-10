Умер народный артист СССР Евгений Весник

Автор ряда сценариев для радио и телевидения Евгений Весник участвовал в Великой Отечественной войне, в 1948 году закончил Театральное училище имени Щепкина и стал актером драматического театра имени Станиславского. В 1954 году ушел в театр Сатиры, затем в труппу Малого театра. Весник первым в СССР исполнил роль Остапа Бендера.