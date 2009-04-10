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Умер народный артист СССР Евгений Весник

10 апреля 2009, 17:33
Народный артист СССР Евгений Весник – известный актер театра и кино и театральный режиссер – скончался на 87-м году жизни.

На днях у него случился инсульт, и его экстренно госпитализировали. Он скончался в больнице, сообщили ИТАР-ТАСС в дирекции Малого театра.

Евгений Весник почувствовал себя плохо в минувший вторник утром. Пожилого актера мучили сильные головные боли. В больнице врачи диагностировали инсульт. За жизнь известного актера врачи боролись трое суток.

Свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста уже выразил президент РФ Дмитрий Медведев.

Автор ряда сценариев для радио и телевидения Евгений Весник участвовал в Великой Отечественной войне, в 1948 году закончил Театральное училище имени Щепкина и стал актером драматического театра имени Станиславского. В 1954 году ушел в театр Сатиры, затем в труппу Малого театра. Весник первым в СССР исполнил роль Остапа Бендера.

В 1998 году актер был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Среди наиболее ярких фильмов с участием Евгения Весника - "Обыкновенное чудо", "Семь стариков и одна девушка", "Угрюм-река", "Чудак из пятого "Б", "Чародеи", "Ширли-мырли", "Приключения Электроника".

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