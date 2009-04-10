Тюменские фронтовики и труженики тыла получат сертификаты на приобретение жилья

Первый – получение квартиры на условиях социального найма. В ближайшее время в Червишевском муниципальном образовании будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом со всеми коммунальными удобствами. Второй путь – получение сертификатов, о которых говорилось выше. Он позволяет приобретать жилье в собственность. Третий способ улучшения жилищных условий ветеранов – получение квартир в возводимых двух- или четырехквартирных домах в муниципальных образованиях района. Их строительство начнется уже в мае, после отведения земельных участков и согласования необходимых решений.