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Тюменские фронтовики и труженики тыла получат сертификаты на приобретение жилья

10 апреля 2009, 16:05
Согласно указу, подписанному Президентом России Дмитрием Медведевым, все участники Великой Отечественной войны должны быть обеспечены жильем до 1 мая 2010 года.
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Тюмень

Глава Тюменского района Андрей Линник 10 апреля провел совещание, посвященное реализации этого указа.

По уже утвержденной областной программе по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны фронтовики и труженики тыла получат сертификаты на приобретение жилья из расчета 22 квадратных метра.

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе администрации Тюменского района, около 200 ветеранов Великой Отечественной войны сейчас населяют наш район. Большинству из них обеспечены достойные условия жизни. Для тех, кто все еще нуждается в улучшении жилищных условий, есть три пути.

Первый – получение квартиры на условиях социального найма. В ближайшее время в Червишевском муниципальном образовании будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом со всеми коммунальными удобствами. Второй путь – получение сертификатов, о которых говорилось выше. Он позволяет приобретать жилье в собственность. Третий способ улучшения жилищных условий ветеранов – получение квартир в возводимых двух- или четырехквартирных домах в муниципальных образованиях района. Их строительство начнется уже в мае, после отведения земельных участков и согласования необходимых решений.

Подводя итоги совещания, глава района отметил, что жилищные проблемы ветеранов должны быть решены в сроки, указанные в решениях Президента РФ и Правительства Тюменской области. При этом решения должны приниматься исключительно с учетом мнения ветеранов.

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