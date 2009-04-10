Тюменские фронтовики и труженики тыла получат сертификаты на приобретение жилья

Глава Тюменского района Андрей Линник 10 апреля провел совещание, посвященное реализации этого указа.
По уже утвержденной областной программе по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны фронтовики и труженики тыла получат сертификаты на приобретение жилья из расчета 22 квадратных метра.
Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе администрации Тюменского района, около 200 ветеранов Великой Отечественной войны сейчас населяют наш район. Большинству из них обеспечены достойные условия жизни. Для тех, кто все еще нуждается в улучшении жилищных условий, есть три пути.
Первый – получение квартиры на условиях социального найма. В ближайшее время в Червишевском муниципальном образовании будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом со всеми коммунальными удобствами. Второй путь – получение сертификатов, о которых говорилось выше. Он позволяет приобретать жилье в собственность. Третий способ улучшения жилищных условий ветеранов – получение квартир в возводимых двух- или четырехквартирных домах в муниципальных образованиях района. Их строительство начнется уже в мае, после отведения земельных участков и согласования необходимых решений.
Подводя итоги совещания, глава района отметил, что жилищные проблемы ветеранов должны быть решены в сроки, указанные в решениях Президента РФ и Правительства Тюменской области. При этом решения должны приниматься исключительно с учетом мнения ветеранов.