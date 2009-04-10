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Тюменская школа не видела ремонта систем отопления и электроснабжения уже 40 лет

10 апреля 2009, 11:28
Системы отопления и электроснабжения 14-ой общеобразовательной школы города Тюмени не видели ремонта уже 40 лет.
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Тюмень

За эти годы системы износились настолько, что на данный момент ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью учащихся заведения.

Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, согласно Закону РФ «Об образовании» органы местного самоуправления обязаны обеспечить надлежащее содержание муниципальных образовательных учреждений.

В этой связи прокуратура округа обратилась в суд с требованием обязать тюменскую администрацию отремонтировать системы тепло- и электроснабжения в муниципальной школе №14, которое судом удовлетворено.

Прокуратура Калининского округа городаТюмени, проконтролирует исполнение судебного решения.

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