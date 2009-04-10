Тюменская школа не видела ремонта систем отопления и электроснабжения уже 40 лет

За эти годы системы износились настолько, что на данный момент ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью учащихся заведения.
Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, согласно Закону РФ «Об образовании» органы местного самоуправления обязаны обеспечить надлежащее содержание муниципальных образовательных учреждений.
В этой связи прокуратура округа обратилась в суд с требованием обязать тюменскую администрацию отремонтировать системы тепло- и электроснабжения в муниципальной школе №14, которое судом удовлетворено.
Прокуратура Калининского округа городаТюмени, проконтролирует исполнение судебного решения.