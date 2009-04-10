Стотысячная толпа - Саакашвили: "Миша, уходи!"

Один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты на выборах января 2008 года 45-летний Леван Гачечиладзе, выступая перед зданием парламента, также заявил, что вся Грузия желает отставки Саакашвили. "Представители всех районов и город и районов Грузии собрались сегодня в Тбилиси на митинг для того, чтобы сказать нет правлению Саакашвили", - сказал он. После этих слов участники митинга несколько минут скандировали "Миша, уходи!".