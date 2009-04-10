Стотысячная толпа - Саакашвили: "Миша, уходи!"

В Тбилиси, как и планировалось ранее, в четверг перед парламентом Грузии состоялся митинг оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Организаторы акции говорят, что на проспекте Руставели и прилегающих улицах собралось более 150 тысяч человек, власти же называют гораздо меньшие цифры - 25-30 тысяч, сообщает "Грузия Online".
К вечеру активность митингующих стала ослабевать, но лидеры оппозиции намерены всю ночь дежурить у стен парламента. Один из них - Леван Гачечиладзе - призвал участников, которые по состоянию здоровья или иным причинам не могут остаться на ночь на площади, идти домой, а в пятницу в 15:00 вновь прийти на митинг. Однако когда лидеры спросили, кто готов остаться, большинство собравшихся подняли руки, передает "Интерфакс".
Ранее от имени участников митинга, в числе которых члены ведущих оппозиционных партий, их сторонники, представители различных общественных организаций и простые граждане, было зачитано "Обращение народа Грузии к Михаилу Саакашвили", в котором говорится, что на решение об отставке президенту отводится 24 часа. О своих дальнейших действиях оппозиция известит общественность в пятницу после 16:00, передает грузинский портал.
Оппозиция призывает народ Грузии к всеобщему неповиновению в случае, если Саакашвили откажется добровольно покинуть свой пост, заявила один из организаторов акции Эка Беселия, передает "Интерфакс". По ее словам, "в 2007 году оппозиция отступила ради сохранения мира, однако в итоге грузинский народ получил август 2008 года". "Сегодня мы начинаем решающий бой и призываем народ не сдаваться", - заявила она.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, большинство участников акции - жители Тбилиси, среди митингующих также тысячи жителей разных городов и районов Грузии, приехавших в столицу страны.
Все лидеры оппозиции, которые планировали принять участие в данной акции, собрались на импровизированной сцене, установленной у здания парламента, сообщает РИА "Новости". Над трибуной висит плакат, на котором огромными буквами написано "Саакашвили - в отставку".
Часть собравшихся, по данным агентства, затем направились к зданию Общественного телевидения Грузии. Троих лидеров оппозиции - Левана Гачечиладзе, Звиада Дзидзигури и Кобу Давиташвили - пропустили внутрь, и на встрече с генеральным директором ОТГ Леваном Кубанеишвили была достигнута договоренность о трансляциях с проспекта Руставели. Первый подробный репортаж о митинге действительно был показан в эфире, отмечает "Эхо Москвы".
Перед началом митинга ушедшая в оппозицию экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, возглавляющая ныне партию "Демократическое движение - Единая Грузия", заявила журналистам, что Саакашвили должен понять, что ему пора в отставку, так как большинство населения требует этого.
Бурджанадзе попросила прощения у грузинского народа, вспомнив силовой разгон митинга 7 ноября 2007 года, когда она была спикером парламента.
Напомним, широкомасштабная акция объединенной оппозиции проходила в Тбилиси перед зданием парламента со 2 по 7 ноября и завершилась разгоном демонстрантов и массовым столкновением оппозиции с полицией и спецназом, с применением со стороны силовых структур слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль.
По данным Минздрава Грузии, в столкновениях пострадали около 600 человек. Порядка 30 участников акций были задержаны силами МВД Грузии по обвинению в нарушении общественного порядка, хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.
Саакашвили ввел в стране чрезвычайное положение и объявил досрочные президентские выборы 5 января 2008 года, которые выиграл. Парламентские выборы состоялись 21 мая 2008 года. Бурджанадзе, которая до этого считалась одним из наиболее надежных соратников Саакашвили, отказалась участвовать в них и перешла в оппозицию.
Тогда протестовавшие также требовали отставки Саакашвили, проведения парламентских выборов в более короткий срок, изменения избирательного кодекса и состава избирательных комиссий, а также освобождения политзаключенных.
Нынешняя ситуация представляется гораздо более острой - теперь Саакашвили обвиняют в том, что он допустил августовский конфликт, в результате чего Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Лидер ведущего оппозиционного политобъединения "Альянс за Грузию" Ираклий Аласания заявил, что "митинг будет носить исключительно мирный характер". Оппозиционеры заявляют, что "митинги продлятся до тех пор, пока Саакашвили не уйдет в отставку".
Один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты на выборах января 2008 года 45-летний Леван Гачечиладзе, выступая перед зданием парламента, также заявил, что вся Грузия желает отставки Саакашвили. "Представители всех районов и город и районов Грузии собрались сегодня в Тбилиси на митинг для того, чтобы сказать нет правлению Саакашвили", - сказал он. После этих слов участники митинга несколько минут скандировали "Миша, уходи!".
Также выступивший на митинге известный поэт и общественный деятель Давид Маградзе заявил, что "сегодняшний день станет началом конца правления Саакашвили".
До вечера люди продолжали стекаться к площади, чтобы присоединиться к митингующим. Как сообщалось накануне, полиция готова дать отпор агрессивно настроенным манифестантам. Как заявил агентству Reuters глава МВД Вано Мерабишвили, полиция ограничится только охраной государственных зданий, сообщает The Georgian Times.
"Наша задача состоит в том, чтобы не допустить насилия, и с этой целью мы решили ограничиться охраной только государственных зданий, чтобы не давать радикально настроенным митингующим повода и возможности для серьезного противостояния", - отметил Мерабишвили.
Акции против Саакашвили проходят и в других городах Грузии. В некоторых отключают электроэнергию
Акции протеста в четверг прошли не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии. Митинг оппозиции в Батуми возглавил экс-премьер Грузии Зураб Ногаидели.
Антипрезидентский митинг состоялся и в Поти. Как сказал журналистам представитель оппозиции Гайоз Кинкладзе, в Поти прошла акция протеста несмотря на то, что накануне звучали угрозы в адрес тех, кто решит выйти на митинг.
По его словам, накануне сотрудников госучреждений предупредили, что каждый замеченный на митинге будет уволен. Он также сообщил, что в Поти на несколько часов была отключена электроэнергия.
Между тем, грузинские СМИ сообщают, что электроэнергия отключена и в городах Мцхета и Сигнахи.
Экс-президент Шеварднадзе: компромисс недостижим, отставка Саакашвили - единственно верный выход
Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе считает "несопоставимыми" взаимные требования грузинской оппозиции и президента Михаила Саакашвили, а перспективу достижения компромисса между ними "недостижимой". Об этом он заявил в четверг в эфире местного грузинского телевидения накануне митинга.
"Единственным верным выходом из ситуации является добровольная отставка Саакашвили", - считает экс-глава государства, ушедший с высшего государственного поста в ноябре 2003 года.
"Думаю, что президент Саакашвили должен прислушаться к мнению подавляющего большинства оппозиционных партий и народа и уйти в отставку, полагаю, что народ Грузии по достоинству оценит такой его шаг", - заявил Шеварднадзе в опубликованном в тбилисской газете The Georgian Times интервью.
"Саакашвили своей отставкой может внести большой вклад в процесс предотвращения осложнения ситуации в Грузии и недопущения противостояния", - считает Шеварднадзе.
СМИ: 58-я армия минобороны РФ в повышенной боевой готовности
На фоне массовых выступлений сайт Life.ru со ссылкой на свои источники сообщил: частям 58-й армии Министерства обороны РФ, дислоцированным на Кавказе, разослан приказ командования о приведении в повышенную боевую готовность. Это связано с тем, что общественно-политическая ситуация в Грузии "на грани дестабилизации". Подразделения армии расквартированы практически по всему Северному Кавказу и Южной Осетии, в том числе в Цхинвали.
"Миротворческий контингент в Южной Осетии усиливается частями, передислоцированными из Владикавказа, - сообщил источник в штабе армии. - Мы не хотим, чтобы события, которые разворачиваются в соседней Грузии, каким-то образом повлияли на жизнь в мирной Южной Осетии и приграничных районах России".
Впрочем, официально представители армии утверждают, что части готовятся к масштабным учениям, которые должны выявить готовность подразделений.
"У нас в Северо-Кавказском военном округе вовсю идут боевые учения, готовимся к проверке, - сообщил начальник пресс-службы СКВО подполковник Андрей Бобрун. - В апреле завершается зимняя учеба, армия будет проходить экзаменационную проверку. Части выводятся на полигоны и учебные центры".
Отметим, что накануне радио "Свобода" со ссылкой на грузинские официальные источники сообщило о вводе частей российской армии уже и в приграничные с Грузией регионы Абхазии.
Источник в администрации Зугдидского района Грузии, приграничного с Гальским районом Абхазии, подтвердил, что накануне в район с преимущественно грузинским населением действительно были введены дополнительные силы российской армии, в том числе бронетехника. Эту информацию подтвердил и представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария. Однако он объяснил ввод российских войск не усилением военного контингента, а обычной ротацией: "Идет обычная ротация. Больше ничего нового нету. Идет ротация подразделений – одно меняется на другое. Российские войска в Гали находятся в ограниченном количестве – как были, так и есть – у страха глаза велики".
Таким образом, информация о военной активности в приграничном с Грузией регионе подтвердилась, а председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе объяснил эту активность тем, что Россия готовится использовать возможную дестабилизацию обстановки в Грузии в связи с акцией оппозиции для возобновления "агрессивных действий".