Символ экологических акций в Тюмени - лебедь

Символом 2009 года выбрана одна из самых грациозных птиц – лебедь.
Для участия в конкурсе приглашаются учащихся 1-11 классов. В рамках акции планируется проведение практических природоохранных мероприятий – изготовление и развешивание скворечников, кормушек для птиц.
Организаторами мероприятия являются управление по экологии администрации города Тюмени и Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР».
Подведение итогов и награждение участников запланировано на 17 апреля и будет организовано на базе одного из общеобразовательных учреждений – участников акции, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управления по экологии администрации города Тюмени.
Общеобразовательные учреждения, занявшие призовые места, будут награждены ценными призами и грамотами управления по экологии администрации города Тюмени.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР» по тел. 46-80-29 или в управление по экологии администрации города Тюмени по тел. 24-46-37.