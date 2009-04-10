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Символ экологических акций в Тюмени - лебедь

10 апреля 2009, 10:09
В рамках празднования Всемирного дня защиты от экологической опасности с 9 по 17 апреля среди обучающихся в тюменских общеобразовательных учреждениях проводится экологическая акция, посвящённая Всемирному дню птиц.
Сюжет
Тюмень

Символом 2009 года выбрана одна из самых грациозных птиц – лебедь.

Для участия в конкурсе приглашаются учащихся 1-11 классов. В рамках акции планируется проведение практических природоохранных мероприятий – изготовление и развешивание скворечников, кормушек для птиц.

Организаторами мероприятия являются управление по экологии администрации города Тюмени и Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР».

Подведение итогов и награждение участников запланировано на 17 апреля и будет организовано на базе одного из общеобразовательных учреждений – участников акции, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управления по экологии администрации города Тюмени.

Общеобразовательные учреждения, занявшие призовые места, будут награждены ценными призами и грамотами управления по экологии администрации города Тюмени.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР» по тел. 46-80-29 или в управление по экологии администрации города Тюмени по тел. 24-46-37.

#Новости#Тюмень#Экология#Ксения#Общество
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