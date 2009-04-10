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РПЦ готова открыть православные ночные клубы

10 апреля 2009, 17:16
Глава синодального Отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что Московский патриархат готов поддержать открытие православных ночных клубов.

Это заявление он сделал на встрече со слушателями Высшей школы государственного администрирования при МГУ.

"Может быть, и возможен был бы ночной клуб, где молодые люди могли бы посмотреть хороший фильм и потом поговорить о нем хоть до трех, хоть до четырех часов ночи. Такие вещи, наверное, могут быть", - сказал протоиерей. При этом он привел пример культурного центра "Духовная библиотека", организованного московскими католиками.

Протоиерей подчеркнул, что в настоящее время работа с молодежью является одним из приоритетов РПЦ.

В мае 2001 года перед съездом Союза православной молодежи архиепископ Верейский Евгений заявил, что православные священники должны проповедовать в современном мире, "освоив термины компьютерных программ и научившись даже петь под гитару".

В октябре 2007 года Союз православных граждан призвал верующих к активной миссионерской деятельности в блогах с целью привлечения в церковь молодежи.

#Новости#Молодежь#Россия#Религия#Ночные клубы#Ксения#Общество
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