РПЦ готова открыть православные ночные клубы

Это заявление он сделал на встрече со слушателями Высшей школы государственного администрирования при МГУ.
"Может быть, и возможен был бы ночной клуб, где молодые люди могли бы посмотреть хороший фильм и потом поговорить о нем хоть до трех, хоть до четырех часов ночи. Такие вещи, наверное, могут быть", - сказал протоиерей. При этом он привел пример культурного центра "Духовная библиотека", организованного московскими католиками.
Протоиерей подчеркнул, что в настоящее время работа с молодежью является одним из приоритетов РПЦ.
В мае 2001 года перед съездом Союза православной молодежи архиепископ Верейский Евгений заявил, что православные священники должны проповедовать в современном мире, "освоив термины компьютерных программ и научившись даже петь под гитару".
В октябре 2007 года Союз православных граждан призвал верующих к активной миссионерской деятельности в блогах с целью привлечения в церковь молодежи.