РПЦ готова открыть православные ночные клубы

"Может быть, и возможен был бы ночной клуб, где молодые люди могли бы посмотреть хороший фильм и потом поговорить о нем хоть до трех, хоть до четырех часов ночи. Такие вещи, наверное, могут быть", - сказал протоиерей. При этом он привел пример культурного центра "Духовная библиотека", организованного московскими католиками.