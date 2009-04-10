Правительство России готовит новую "заморозку цен"

Как выяснилось в ходе изучения порядка расчетов торговых сетей с поставщиками продовольственных товаров на рынке Санкт-Петербурга, доля дополнительных выплат (бонусы, штрафы, маркетинговые услуги и пр.) поставщиков товаров торговым сетям составляет от 5 до 40% объемов поставляемых в сеть товаров. ФАС приводит в пример бонусные выплаты со стороны опрошенных поставщиков бакалеи в сети «Пятерочка». В 2005 году они составляли 1,93% объема поставки, в 2008 году возросли до 22,75%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросли еще на 50--70%. Тем не менее, такая практика сегодня не является противозаконной. ФАС не может вмешиваться в эту ситуацию, поскольку ни одна торговая сеть в России сегодня не занимает доминирующего положения (35%) на российском рынке, а только в этом случае согласно закону «О защите конкуренции» ФАС может провести проверку и возбудить дело об административном правонарушении. Закон о торговле по замыслу разработчиков решит эту проблему, снизив порог доминирования для субъекта розничной торговли до 15%.