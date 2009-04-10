Правительство России готовит новую "заморозку цен"

По информации ФАС, доля дополнительных выплат поставщиков товаров торговым сетям составляет от 5 до 40% объемов поставляемых в сеть товаров.
Пока госведомства не могут вмешаться в ситуацию, поскольку ни одна торговая сеть не является в стране доминирующей. Ритейлеры протестуют против новых идей правительства – регулирование цен уже не раз приводило к дефициту товаров.
Правительство рассматривает представленный Минпромторгом проект мероприятий по совершенствованию госрегулирования в сфере торговли.
Речь, в частности, идет об ограничении роста цен на товары первой необходимости. Gрограмма предусматривает выработку критериев определения торговой наценки на товары, продаваемые в розничных сетях. После этого государство сможет законодательно ее ограничивать. В дальнейшей перспективе эти нормы будут закреплены в законе о торговле, который, по словам главы Минпромторга Виктора Христенко, может быть принят в конце 2009 года.
Как выяснилось в ходе изучения порядка расчетов торговых сетей с поставщиками продовольственных товаров на рынке Санкт-Петербурга, доля дополнительных выплат (бонусы, штрафы, маркетинговые услуги и пр.) поставщиков товаров торговым сетям составляет от 5 до 40% объемов поставляемых в сеть товаров. ФАС приводит в пример бонусные выплаты со стороны опрошенных поставщиков бакалеи в сети «Пятерочка». В 2005 году они составляли 1,93% объема поставки, в 2008 году возросли до 22,75%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросли еще на 50--70%. Тем не менее, такая практика сегодня не является противозаконной. ФАС не может вмешиваться в эту ситуацию, поскольку ни одна торговая сеть в России сегодня не занимает доминирующего положения (35%) на российском рынке, а только в этом случае согласно закону «О защите конкуренции» ФАС может провести проверку и возбудить дело об административном правонарушении. Закон о торговле по замыслу разработчиков решит эту проблему, снизив порог доминирования для субъекта розничной торговли до 15%.
Производители продукции приветствуют инициативу регулирования торговли. В Мясном союзе, например, предлагают установить суммарную наценку розничных продавцов на социально значимые мясные продукты в размере не более 25%, включая в нее все дополнительные выплаты. В этом случае «мясники» гарантируют снижение цен на свою продукцию.
Сами представители торговых сетей, естественно, выступают против госрегулирования розничных цен: Если ввести в Сахаре регулирование цен на песок, то там исчезнет песок», – заявляет представитель сети «Ашан». Главный аргумент ритейлеров – регулирование цен может привести, и уже не раз приводило в прошлом к дефициту товаров.