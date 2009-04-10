От каких болезней спасет хорошее настроение

Другое исследование дало ещё более удивительные результаты: американские медики выяснили, что люди, смотрящие в будущее с оптимизмом, ощущают боль слабее, чем те, кто настроен негативно. Она также быстрее восстанавливаются после травм и операций и, по статистике, реже страдают от рака, инфарктов и депрессий. А исследователи из Йельского университета говорят, что те, кто не боится старости и относится к старению как к чему-то естественному, на самом деле стареют и умирают позже остальных.