От каких болезней спасет хорошее настроение

Самые популярные среди немедикаментозных способов лечения — это, пожалуй, физическая активность и правильное питание. Но если вы не любите диеты и не хотите заниматься спортом, для вашего здоровья ещё не всё потеряно. Как утверждают учёные, укрепить свой организм и отодвинуть наступление старости поможет... весёлый нрав и вера в светлое будущее. Оптимизм не только сохраняет ваши нервы, но и укрепляет иммунитет, отпугивает микробов и смягчает боль, говорят медики.
Впрочем, медицина и раньше признавала влияние эмоций на здоровье. Но в основном отрицательных. Стресс, например, долгое время считался одной из причин возникновения язвы, а гнев — фактором риска для сердечников. Теперь же положительные впечатления могут получить терапевтический статус.
Одно из последних исследований Питсбургского университета показало, что люди, которые, что называется, «не запариваются» и легко относятся ко всем своим невзгодам, в три раза реже болеют вирусными инфекциями, чем пессимисты и любители дуться. Медики даже провели эксперимент, чтобы подтвердить свою теорию: они нарочно заразили своих подопытных вирусом простуды и посмотрели, как отреагирует их организм. И у оптимистов иммунитет дал намного более сильный отпор заразе, чем у пессимистов.
Другое исследование дало ещё более удивительные результаты: американские медики выяснили, что люди, смотрящие в будущее с оптимизмом, ощущают боль слабее, чем те, кто настроен негативно. Она также быстрее восстанавливаются после травм и операций и, по статистике, реже страдают от рака, инфарктов и депрессий. А исследователи из Йельского университета говорят, что те, кто не боится старости и относится к старению как к чему-то естественному, на самом деле стареют и умирают позже остальных.
В общем и целом, хороший настрой может продлить человеческую жизнь на 7 и даже более лет, предполагают учёные. Причём это касается даже тех людей, кто в общем-то не обладает идеальным здоровеем. В этом и есть «магия» хорошего настроения, говорят учёные. Оно продлевает жизнь даже тем, кто собрал букет болезней.
Кстати, останавливаться на достигнутом исследователи не собираются. Возможно, более детальное изучение того, как настрой и темперамент влияет на здоровье, приведёт врачей к разработке новых методик лечения или лекарств.
— Долгие годы мы занимались исследованиями тяжело больных людей и причин их болезней, — цитирует Independent доктора Джона Вейнмана, профессора психологии Института психиатрии королевского колледжа в Лондоне. — Возможно, теперь пора перенести своё внимание на тех, кто чувствует себя хорошо, несмотря на проблемы со здоровьем, и причины их хорошего самочувствия.
Именно причины зависимости здоровья от настроения интересуют врачей больше всего. Ведь докопавшись до сути, учёные смогут имитировать процессы, происходящие в организме оптимиста, чтобы лечить пессимистов. Однако пока в этой области существуют только гипотезы. Одна из них гласит, что оптимисты более склонны внимательно следить за собой — правильно питаются, занимаются спортом, избегают вредных привычек. Это объясняет и их хорошее настроение, и их крепкое здоровье.
Согласно другой теории, оптимистов защищают те гормоны, которые, собственно, и формируют то, что мы называем «хорошим настроением» (они либо провоцируют ощущение радости и надежды, либо сами вырабатываются под влиянием этих эмоций). Многие из них врачи и ранее связывали с позитивными эффектами на общее состояние здоровья. Гормон счастья серотонин, например, давно считается естественным болеутоляющим. Напротив, гормон «стресса» кортизол усугубляет некоторые болезненные симптомы и даже ускоряет развитие таких заболеваний, как СПИД.