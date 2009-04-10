nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Особые» спортсмены Калининского округа состязались в пулевой стрельбе

10 апреля 2009, 14:42
Управа Калининского административного округа 10 апреля в тире РОСТО провела первенство Калининского административного округа по пулевой стрельбе среди людей с ограниченными физическими возможностями.
Сюжет
Тюмень

Чтобы соревнования прошли в комфортных условиях, главный судья Ольга Ячневская позаботилась о тумбах для винтовок, мишенях и провела для «особых» спортсменов вводный инструктаж.

В целом мероприятие прошло эмоционально, на высоком техническом уровне. Даже спортсмены с ослабленным зрением показали в итоге попадание в десятку.

В категории «Общие заболевания» первое место заняли Павел Глухих (38 очков) и Татьяна Яковенко (32 очка). Лучшими среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата стали Михаил Бабкин (39 очков) и Алевтина Федоровская (43 очка). Сергей Жабокрицкий, набравший 44 очка, занял первое место среди спортсменов с ДЦП. В категории «Ослабленное зрение» первое место заняли Игорь Дубов (27 очков) и Елена Яковенко (42 очка).

#Новости#Стрельба#Тюмень#Спорт#Инвалиды#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25