«Особые» спортсмены Калининского округа состязались в пулевой стрельбе

В категории «Общие заболевания» первое место заняли Павел Глухих (38 очков) и Татьяна Яковенко (32 очка). Лучшими среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата стали Михаил Бабкин (39 очков) и Алевтина Федоровская (43 очка). Сергей Жабокрицкий, набравший 44 очка, занял первое место среди спортсменов с ДЦП. В категории «Ослабленное зрение» первое место заняли Игорь Дубов (27 очков) и Елена Яковенко (42 очка).