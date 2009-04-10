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Онищенко запретил оборот психоактивных курительных смесей

10 апреля 2009, 13:25
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко издал постановление об усилении надзора за реализацией курительных смесей, в состав которых входят шалфей предсказателей (Salvia divinorum), гавайская роза (Argyreia nervosa), голубой лотос (Nymphaea caerulea).

Он также направил в таможенную службу письмо с просьбой запретить ввоз этих смесей в страну.

По словам Онищенко, случаи продажи курительных смесей под названиями AM-HI-CO, Dream, Spice (Gold, Diamond), Zoom, Ex-ses, Pep Spice, Yucatan Fire и других были зафиксированы в ходе проверок в нескольких российских городах. Документов, разрешающих торговлю, у продавцов не было.

По поручению Роспотребнадзора Институт питания РАМН провел экспертизу этих курительных смесей. В них были обнаружены ядовитые, а также обладающие психотропным и наркотическим действием вещества.

Как сообщает Роспотребнадзор, употребление таких смесей может привести к психическим патологиям, таким как острые и депрессивные психозы, что представляет реальную угрозу общественному здоровью. В связи с этим Онищенко запретил оборот на территории Российской Федерации курительных смесей, сухих ароматизаторов для воздуха, благовоний, содержащих шалфей предсказателей, гавайскую розу и голубой лотос.

#Новости#Россия#Курение#Здоровье#Наркотики#Медицина#Ксения#Общество
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