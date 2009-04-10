Онищенко запретил оборот психоактивных курительных смесей

Как сообщает Роспотребнадзор, употребление таких смесей может привести к психическим патологиям, таким как острые и депрессивные психозы, что представляет реальную угрозу общественному здоровью. В связи с этим Онищенко запретил оборот на территории Российской Федерации курительных смесей, сухих ароматизаторов для воздуха, благовоний, содержащих шалфей предсказателей, гавайскую розу и голубой лотос.