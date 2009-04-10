На Ямале планируют развивать заполярный дайвинг

Для этого необходимо создать квалификационную комиссию, которая будет вправе выдавать соответствующие свидетельства мирового образца.
По информации, предоставленной ИА «Север-Пресс» заместителем руководителя окружного агентства по туризму Николая Маркова, несколько человек в Салехарде получили такие свидетельства в тюменском клубе дайвинга.
«В городе Лабытнанги есть дайверы, которые имеют допуск для глубоководных погружений даже под лед, - рассказал он. - Мы планируем создать клуб дайверов в столице Ямала. Это позволит ямальцам, увлекающимся дайвингом, получать удостоверения международного образца и развивать этот вид отдыха, туризма и спорта на Крайнем Севере».