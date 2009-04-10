nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Ямале планируют развивать заполярный дайвинг

10 апреля 2009, 12:41
На Ямале с каждым годом становится всё больше любителей подводного спорта - дайвинга. Но заниматься дайвингом профессионально с получением всех соответствующих сертификатов пока невозможно.

Для этого необходимо создать квалификационную комиссию, которая будет вправе выдавать соответствующие свидетельства мирового образца.

По информации, предоставленной ИА «Север-Пресс» заместителем руководителя окружного агентства по туризму Николая Маркова, несколько человек в Салехарде получили такие свидетельства в тюменском клубе дайвинга.

«В городе Лабытнанги есть дайверы, которые имеют допуск для глубоководных погружений даже под лед, - рассказал он. - Мы планируем создать клуб дайверов в столице Ямала. Это позволит ямальцам, увлекающимся дайвингом, получать удостоверения международного образца и развивать этот вид отдыха, туризма и спорта на Крайнем Севере».

#Новости#Ксения#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25