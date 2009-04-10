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На все вопросы тюменцев ответит начальник участковых области

10 апреля 2009, 11:12
Начиная с 9 апреля по 28 мая еженедельно по четвергам с 16 до 18 часов на базе Общественной приемной Гражданского форума Тюменской области будет проходить приём граждан по вопросам деятельности участковых уполномоченных милиции.
Сюжет
Тюмень

На территории Тюменской области с 26 января по 8 июня проводится мероприятие «Здравствуйте, я Ваш участковый». Напомним, основные цели мероприятия- формирование положительного имиджа сотрудников милиции, осведомленности жителей области о деятельности участковых уполномоченных милиции и активизация их работы по профилактике правонарушений и пресечения преступлений.

В стороне не остались и члены Общественного совета при ГУВД по Тюменской области. Начиная с 9 апреля по 28 мая еженедельно по четвергам с 16 до 18 часов на базе Общественной приемной Гражданского форума Тюменской области будет проходить приём граждан по вопросам деятельности участковых уполномоченных милиции.

Адрес приемной: ул. Котовского, д.54, (вход с торца напротив аптеки или со двора второй подъезд). Запись на прием по телефону 20-17-97.

9 апреля прием проводят: заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД по Тюменской области подполковник милиции Игорь Валерьевич Молчанов и член Общественного совета при ГУВД по Тюменской области, директор АНО "Центр изучения гражданских инициатив" Светлана Борисовна Ярославова. Ответ на интересующие вас вопросы также можно получить по телефону 20-13-83.

#Новости#Тюмень#Милиция#Ксения#Общество
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