На все вопросы тюменцев ответит начальник участковых области

В стороне не остались и члены Общественного совета при ГУВД по Тюменской области. Начиная с 9 апреля по 28 мая еженедельно по четвергам с 16 до 18 часов на базе Общественной приемной Гражданского форума Тюменской области будет проходить приём граждан по вопросам деятельности участковых уполномоченных милиции.