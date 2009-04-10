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На открытие "Нобель-Парка" в Тюмень приедет один из ведущих консалтеров России

10 апреля 2009, 10:22
15-го апреля Тюмень с визитом посетит Дмитрий Золин, управляющий партнер London Consulting &amp; Management Company | LCMC, г. Санкт-Петербург.
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Тюмень

Его визит пройдет в рамках официальной презентации строящегося бизнес-центра «Нобель-Парк» - второй очереди многофункционального комплекса «Нобель». LCMC – известная российская консалтинговая и управляющая компания, в конце прошлого года она заключила договор с УК «Нобель» на брокеридж бизнес-центра «Нобель-Парк».

Сам Дмитрий по праву считается одним из ведущих российских специалистов в области коммерческой недвижимости, два последних года он входит в Топ-100 независимого рейтинга самых влиятельных персон на рынке коммерческой недвижимости России. В консалтинге же он с 2002 года, начинал свой путь с директора по развитию в компании Becar Property Management, с 2005 и по настоящее время возглавляет LCMC. Компания уже два раза становилась победителем на самой престижной премии России в области коммерческой недвижимости CRE Awards. География реализуемых ею проектов охватывает 32 региона страны, крупные города Украины и Казахстана.

В Тюмени Дмитрий пообщается с представителями местных специализированных и деловых изданий и примет участие в презентации второй очереди многофункционального комплекса «Нобель-Парк» бизнес-сообществу.

#Новости#Тюмень#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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