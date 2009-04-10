На открытие "Нобель-Парка" в Тюмень приедет один из ведущих консалтеров России

Сам Дмитрий по праву считается одним из ведущих российских специалистов в области коммерческой недвижимости, два последних года он входит в Топ-100 независимого рейтинга самых влиятельных персон на рынке коммерческой недвижимости России. В консалтинге же он с 2002 года, начинал свой путь с директора по развитию в компании Becar Property Management, с 2005 и по настоящее время возглавляет LCMC. Компания уже два раза становилась победителем на самой престижной премии России в области коммерческой недвижимости CRE Awards. География реализуемых ею проектов охватывает 32 региона страны, крупные города Украины и Казахстана.