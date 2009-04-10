MTV выбрал величайший альбом в истории

Альбом Майкла Джексона "Thriller" выбран "Величайшим альбомом в истории" голосованием зрителей телеканала MTV, сообщает ресурс Monsters & Critics.
Список из 26 записей для голосования был подготовлен представителями музыкальной индустрии, исполнителями и руководством трех подразделений MTV - MTV2, VH1 и MTV Base. В него вошли альбомы, выпущенные с 1981 года, когда был создан MTV.
В голосовании приняли участие более 40 тысяч зрителей. За альбом Джексона отдали голоса около трети участников опроса. Выпущенный в ноябре 1982 года "Thriller" содержал такие популярные песни исполнителя как "Beat It", "The Girl Is Mine", "Thriller" и самую знаменитую - "Billie Jean". Продюсером записи выступил Куинси Джонс. К настоящему времени по всему миру продано более 109 миллионов экземпляров "Thriller". Запись признана самой продаваемой в истории музыкальной индустрии.
"Не думаю, что в истории музыки когда-нибудь появится диск, который сможет конкурировать с 'Thriller'", - заявил представителя MTV Base Тревор Нельсон.
Второе место по результатам голосования занял дебютный альбом Крэйга Дэвида "Born To Do It" (2000), собравший 12 процентов голосов. Работа британского исполнителя оттеснила на третье место легендарный диск Guns N'Roses "Appetite For Destruction" (1987), за которым следуют "Nevermind" (1991) Nirvana и "OK Computer" (1997) Radiohead.
Полный список выглядит следующим образом:
Майкл Джексон "Thriller"
Крэйг Дэвид "Born To Do It"
Guns N' Roses "Appetite For Destruction"
Radiohead "OK Computer"
Nirvana "Nevermind"
Oasis "(What's The Story) Morning Glory?"
Oasis "Definitely Maybe"
U2 "The Joshua Tree"
Arctic Monkeys "Whatever People say I Am, That's What I'm Not"
Эми Уайнхаус "Back to Black"
The Strokes "Is This It?"
Канье Уэст "The College Drop Out"
The Stone Roses "The Stone Roses"
Эминем "The Marshall Mathers LP"
The Smiths "The Queen Is Dead"
Rage Against The Machine "Rage Against The Machine"
Prince and The Revolution "Purple Rain"
REM "Automatic For The People"
Usher "8701"
Pixies "Doolittle"
The Notorious B.I.G "Ready To Die"
Лорин Хилл "The Mis-education of Lauryn Hill"
Human League "Dare"
Jay-Z "Blueprint"
Dizzee Rascal "Boy In Da Corner"
Мэри Дж. Блайдж "What's the 411?"
В феврале 2009 года стало известно, что на предварительной стадии отбора альбомов для включения в список из 26 наименований были вычеркнуты записи Мадонны и Coldplay, которые составители списка посчитали недостаточно значимыми для звания "Величайшего альбома в истории".
Программа, посвященная результатам голосования, выйдет в эфир на каналах MTV1, MTV2, MTV Base и VH1 11 апреля.
Прекративший активную гастрольную деятельность в 2005 году, в марте 2009 года Майкл Джексон объявил о своем возвращении на сцену и намерении дать летом 21 концерт на лондонской O2 Arena.