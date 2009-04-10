MTV выбрал величайший альбом в истории

В голосовании приняли участие более 40 тысяч зрителей. За альбом Джексона отдали голоса около трети участников опроса. Выпущенный в ноябре 1982 года "Thriller" содержал такие популярные песни исполнителя как "Beat It", "The Girl Is Mine", "Thriller" и самую знаменитую - "Billie Jean". Продюсером записи выступил Куинси Джонс. К настоящему времени по всему миру продано более 109 миллионов экземпляров "Thriller". Запись признана самой продаваемой в истории музыкальной индустрии.