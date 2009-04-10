Материнским капиталом для погашения ипотеки воспользовались 95 семей Тюменской области

Заявление о направлении средств материнского капитала рассматривается Пенсионным фондом не более 30 дней со дня приема, в результате чего выносится решение об удовлетворении заявления. При принятии положительного решения Пенсионный фонд в течение двух месяцев перечисляет средства материнского капитала на счета кредитных организаций в счет погашения задолженности по ипотечным договорам на приобретение жилья.