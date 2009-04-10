Материнским капиталом для погашения ипотеки воспользовались 95 семей Тюменской области

В Тюменской области перечисленными средствами смогут воспользоваться 95 семей, по заявлениям которых до 1 марта 2009 года вынесены положительные решения, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области.
Заявление о направлении средств материнского капитала рассматривается Пенсионным фондом не более 30 дней со дня приема, в результате чего выносится решение об удовлетворении заявления. При принятии положительного решения Пенсионный фонд в течение двух месяцев перечисляет средства материнского капитала на счета кредитных организаций в счет погашения задолженности по ипотечным договорам на приобретение жилья.
Наибольшее количество договоров заключено с ОАО «Западно-Сибирским банком Сбербанка РФ» и с ОАО «Запсибкомбанк». Остальные договоры - с Областным фондом развития жилищного строительства Тюменской области, с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Кит Финанс», ЗАО «ВТБ-24».
Всего принято 553 заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Вынесено 348 решений об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Согласно мониторингу, чаще всего кредитные договоры заключают на покупку уже готового жилья. В сельской местности преобладают заявления с договорами займа и кредитными договорами на строительство жилых домов.