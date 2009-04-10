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Кемеровский бомж снял фильм для Каннского фестиваля

10 апреля 2009, 13:14
Леонид Коновалов, известный в столице Кузбасса как весьма одиозное "лицо без определенного места жительства", снял фильм с интригующим названием "Я+люди=?!" и отправил его в Канны.

Эротико-философское кино рассказывает об отношениях главного героя с цивилизацией, пишет "Российская газета".

Коновалов выступил в качестве продюсера, режиссера, сценариста и исполнителя заглавной роли. В фильме продолжительностью более двух часов, снятом неизвестным оператором, он играет сам себя: не мывшегося целых 19 лет, с экзотической прической (волосы трехметровой длины сбиты на затылке в колтун) вот уже семь лет живущего "собирательством" стеклотары.

В Кемерово Коновалов известен как заядлый театрал. Он не пропускает ни одной премьеры. Бывший военный, инженер, съездивший в 1990-х в Америку и вернувшийся на родину с мыслью никогда ее больше не покидать, был неоднократно замечен в фойе культурных заведений Кемерова в белом костюме и с огромным букетом в руках.

Отправить свой фильм на фестиваль Леониду помогла его дочь, которая живет в одной из европейских стран (она замужем за иностранцем). Из Канн Коновалову уже пришел ответ - фильм проходит отборочный тур, и если пройдет, то во второй половине апреля режиссера могут вызвать на кинофестиваль.

В настоящее время Коновалов занимается рекламой собственной картины: он ходит по городу и предлагает всем желающим приобрести копию киноленты за 10 тысяч рублей. Интересующимся журналистам - бесплатно, но при условии подготовки публикации о нем. Коновалов уверяет, что как только реализует 100 экземпляров, сразу начнет работать над следующим шедевром.

#Новости#Курьезы#Кино#Таня#Общество
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