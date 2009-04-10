Кемеровский бомж снял фильм для Каннского фестиваля

В Кемерово Коновалов известен как заядлый театрал. Он не пропускает ни одной премьеры. Бывший военный, инженер, съездивший в 1990-х в Америку и вернувшийся на родину с мыслью никогда ее больше не покидать, был неоднократно замечен в фойе культурных заведений Кемерова в белом костюме и с огромным букетом в руках.