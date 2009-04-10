Кемеровский бомж снял фильм для Каннского фестиваля

Эротико-философское кино рассказывает об отношениях главного героя с цивилизацией, пишет "Российская газета".
Коновалов выступил в качестве продюсера, режиссера, сценариста и исполнителя заглавной роли. В фильме продолжительностью более двух часов, снятом неизвестным оператором, он играет сам себя: не мывшегося целых 19 лет, с экзотической прической (волосы трехметровой длины сбиты на затылке в колтун) вот уже семь лет живущего "собирательством" стеклотары.
В Кемерово Коновалов известен как заядлый театрал. Он не пропускает ни одной премьеры. Бывший военный, инженер, съездивший в 1990-х в Америку и вернувшийся на родину с мыслью никогда ее больше не покидать, был неоднократно замечен в фойе культурных заведений Кемерова в белом костюме и с огромным букетом в руках.
Отправить свой фильм на фестиваль Леониду помогла его дочь, которая живет в одной из европейских стран (она замужем за иностранцем). Из Канн Коновалову уже пришел ответ - фильм проходит отборочный тур, и если пройдет, то во второй половине апреля режиссера могут вызвать на кинофестиваль.
В настоящее время Коновалов занимается рекламой собственной картины: он ходит по городу и предлагает всем желающим приобрести копию киноленты за 10 тысяч рублей. Интересующимся журналистам - бесплатно, но при условии подготовки публикации о нем. Коновалов уверяет, что как только реализует 100 экземпляров, сразу начнет работать над следующим шедевром.