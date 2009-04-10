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Глава ГИБДД предложил автомобилистам ездить с включенными фарами

10 апреля 2009, 17:49
Руководитель ГИБДД Виктор Кирьянов поддержал предложение депутатов Госдумы обязать всех водителей постоянно ездить с включенным ближним светом фар.

Об этом в пятницу Кирьянов заявил во время своего выступления в Государственной думе. Сейчас ближний свет должен быть в обязательном порядке включен у всех машин только вне города.

Депутат Евгений Самойлов, выдвинувший предложение об обязательном использовании ближнего света не только на загородных трассах, но и в городе, заявил, что эта мера, согласно статистике ООН, позволит на 10-15 процентов сократить число дорожно-транспортных происшествий. При этом противники этого предложения утверждают, что постоянно включенные фары увеличивают расход топлива на один процент. "Не знаю, может быть, на один процент и увеличивается расход топлива, но, наверное, человеческая жизнь дороже стоит", - отметил Кирьянов.

Отметим, что четыре года назад Московская городская дума уже выступала с аналогичным предложением. Депутаты предлагали внести в правила дорожного движения пункт, согласно которому фары на автомобилях должны быть включены независимо от времени суток, условий видимости и освещенности дороги. К настоящему моменту это предложение так и не реализовано.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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