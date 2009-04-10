Глава ГИБДД предложил автомобилистам ездить с включенными фарами

Депутат Евгений Самойлов, выдвинувший предложение об обязательном использовании ближнего света не только на загородных трассах, но и в городе, заявил, что эта мера, согласно статистике ООН, позволит на 10-15 процентов сократить число дорожно-транспортных происшествий. При этом противники этого предложения утверждают, что постоянно включенные фары увеличивают расход топлива на один процент. "Не знаю, может быть, на один процент и увеличивается расход топлива, но, наверное, человеческая жизнь дороже стоит", - отметил Кирьянов.