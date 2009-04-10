Экологи продолжают работать над проектом реконструкции Гилевской рощи

Вчера на выездном рабочем совещании в Гилёвской роще фирма «ОНИКС» представила проект реконструкции лесного массива. Его оценивали представители администрации города Тюмени, общественных организаций и специалисты в области экологии.
Площадь Гилёвской рощи с ее многочисленными деревьями, озером и ручьём составляет около 80 гектаров. Фирма «ОНИКС» включила в план реконструкции открытые спортивные площадки - футбольные и волейбольные поля, автостоянку, велодорожки. Проект разрабатывается с 2006 года и обсуждается уже не первый раз. Например, прежде в роще предлагалось построить конюшню Тюменского ипподрома на 10 лошадей.
Анне Комаровой, председателю общественно-молодежной палаты при Тюменской областной Думе, которая присутствовала на совещании в качестве наблюдателя, ближе предложение по развитию в роще велоспорта. Одно из условий – сохранение всех зеленых насаждений, укрепление берегов ручья Ключи, которые могут быть деформированы в процессе прокладывания велодорожек и вибрации от движения велотранспорта. Все это необходимо сделать, чтобы сохранить устоявшиеся ландшафты и биосистемы парка в первозданном виде.
По словам Людмилы Могутовой, начальника управления по экологии администрации города Тюмени, к экологам проект поступил на стадии согласования, когда все работы по проектированию были выполнены. Экологи увидели в проекте огромное количество объектов, не свойственных статусу лесопарка, таких, как кафе, которые были разбросаны по всей территории Гилёвской рощи. Специалисты не одобрили проект аллеи шириной шесть метров через всю Гилевскую рощу. Это, а также строительство конюшни и автостоянки, требовало сноса тысячи красивых деревьев.
После согласования с экологами проектировщики ООО «ОНИКС» пересмотрели прежний вариант. Они убрали бульварную зону, прорезающую парк, а автостоянку и спортивный блок перенесли на открытые поляны. Экологам также понравился вариант переноса административного здания к автостоянке. Но предложенный вариант не окончателен. И у проектировщиков, и у заказчика есть время на доработку и согласование своих замыслов. В любом случае проект реконструкции Гилевской рощи будут обсуждать как на публичных слушаниях, так и на заседаниях Тюменской городской Думы.