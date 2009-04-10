Экологи продолжают работать над проектом реконструкции Гилевской рощи

После согласования с экологами проектировщики ООО «ОНИКС» пересмотрели прежний вариант. Они убрали бульварную зону, прорезающую парк, а автостоянку и спортивный блок перенесли на открытые поляны. Экологам также понравился вариант переноса административного здания к автостоянке. Но предложенный вариант не окончателен. И у проектировщиков, и у заказчика есть время на доработку и согласование своих замыслов. В любом случае проект реконструкции Гилевской рощи будут обсуждать как на публичных слушаниях, так и на заседаниях Тюменской городской Думы.