Дмитрий Медведев решил возродить стройотряды

Чиновники пообещали предоставить его к 1 июля.
Решение о возрождении стройотрядов было принято в ответ на просьбу неназванных посетителей приемной президента, которые попросили Медведева отметить 50-летний юбилей появления первого студенческого отряда в МГУ имени Ломоносова.
9 апреля приемная в Москве начала работать в новом статусе. Ранее она называлась приемной администрации президента РФ.
Кроме разработки законопроекта о стройотрядах, к юбилею планируют провести и другие мероприятия. В ноябре 2009 года в Государственном Кремлевском дворце должен пройти всероссийский съезд стройотрядов с участием представителей стран СНГ. На территории МГУ может появиться памятный знак, посвященный стройотрядовскому движению.
Ранее идею о возрождении стройотрядов уже озвучивали представители партии власти. В октябре 2006 года координатор молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак заявил, что стройотряды уже действуют в Воронежской и Свердловской областях. В сентябре 2007 года вице-премьер российского правительства Александр Жуков объявил, что студенты будут помогать при строительстве олимпийских объектов в Сочи.
Похожие инициативы появлялись и в странах СНГ. Более 260 узбекских студенческих стройотрядов участвовали в строительстве железнодорожной линии Ташгузар-Бойсун-Кумкурган в Узбекистане в 2007 году.