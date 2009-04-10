Дмитрий Медведев решил возродить стройотряды

Ранее идею о возрождении стройотрядов уже озвучивали представители партии власти. В октябре 2006 года координатор молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак заявил, что стройотряды уже действуют в Воронежской и Свердловской областях. В сентябре 2007 года вице-премьер российского правительства Александр Жуков объявил, что студенты будут помогать при строительстве олимпийских объектов в Сочи.