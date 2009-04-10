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Деньги на ремонт разгромленных зданий отнимут у молдавских студентов

10 апреля 2009, 09:51
Одним из главных вопросов, которым задаются кишиневские власти, является следующий: за чей счет будут отремонтированы здания парламента и администрации главы молдавского государства, разгромленные в ходе беспорядков.

Президент Владимир Воронин предложил свой вариант: деньги на реставрацию будут взяты у вузов, студенты которых и учинили погромы.

Как сообщила пресс-служба президента, это заявление прозвучало на заседании правительства, в ходе которого обсуждались вопросы восстановления поврежденных зданий парламента и администрации главы государства. По оценкам экспертов, затраты по восстановлению объектов предстоят немалые - порядка 30 млн. долларов.

Между тем студенты, показавшие свои разрушительные способности, стали получать SMS-сообщения с призывом вновь выйти на площадь перед зданием правительства, чтобы продолжить акцию протеста, а при необходимости и устроить штурм. Кроме того, в спальных районах города были замечены инициативные группы молодых людей, которые обращаются к жителям Кишинева с призывами участвовать в акции протеста.

#Новости#Ксения#Общество
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