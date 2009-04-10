Деньги на ремонт разгромленных зданий отнимут у молдавских студентов

Между тем студенты, показавшие свои разрушительные способности, стали получать SMS-сообщения с призывом вновь выйти на площадь перед зданием правительства, чтобы продолжить акцию протеста, а при необходимости и устроить штурм. Кроме того, в спальных районах города были замечены инициативные группы молодых людей, которые обращаются к жителям Кишинева с призывами участвовать в акции протеста.