Деньги на ремонт разгромленных зданий отнимут у молдавских студентов

Президент Владимир Воронин предложил свой вариант: деньги на реставрацию будут взяты у вузов, студенты которых и учинили погромы.
Как сообщила пресс-служба президента, это заявление прозвучало на заседании правительства, в ходе которого обсуждались вопросы восстановления поврежденных зданий парламента и администрации главы государства. По оценкам экспертов, затраты по восстановлению объектов предстоят немалые - порядка 30 млн. долларов.
Между тем студенты, показавшие свои разрушительные способности, стали получать SMS-сообщения с призывом вновь выйти на площадь перед зданием правительства, чтобы продолжить акцию протеста, а при необходимости и устроить штурм. Кроме того, в спальных районах города были замечены инициативные группы молодых людей, которые обращаются к жителям Кишинева с призывами участвовать в акции протеста.