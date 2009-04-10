512-гигабайтный SSD-накопитель запущен в серийное производство

В SSD-накопителях Super Talent MasterDrive RX реализована технология RAIDSSD. Она обеспечивает более высокую скорость работы этих устройств. Все накопители линейки совместимы с различными версиями Windows, Mac OS X и операционными системами на базе ядра Linux.
128- и 256-гигабайтные SSD-накопители MasterDrive RX могут быть выполнены как по технологии многоуровневых (MLC), так и одноуровневых (SLC) ячеек. В первом случае их максимальная скорость чтения составляет 230 мегабайт в секунду, а скорость записи - 160 мегабайт в секунду. Во втором - 230 и 200 мегабайт в секунду соответственно.
512-гигабайтный твердотельный накопитель Super Talent MasterDrive RX производится только по технологии MLC. Он считывает данные со скоростью 230 мегабайт в секунду, записывает - 160 мегабайт в секунду. Стоимость этого накопителя - полторы тысячи долларов.
Ранее максимальная емкость серийного SSD-накопителя равнялась 256 гигабайтам. 512-гигабайтный твердотельный накопитель в конце прошлого года анонсировала компания Toshiba. Его серийное производство начнется весной текущего года.
От жестких дисков SSD-накопители отличаются более высокой скоростью работы и низким энергопотреблением. Кроме того, они нечувствительны к внешним воздействиям, так как лишены движущихся частей. Однако себестоимость SSD-накопителей значительно выше, чем у обычных винчестеров.