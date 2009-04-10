512-гигабайтный SSD-накопитель запущен в серийное производство

128- и 256-гигабайтные SSD-накопители MasterDrive RX могут быть выполнены как по технологии многоуровневых (MLC), так и одноуровневых (SLC) ячеек. В первом случае их максимальная скорость чтения составляет 230 мегабайт в секунду, а скорость записи - 160 мегабайт в секунду. Во втором - 230 и 200 мегабайт в секунду соответственно.