nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

512-гигабайтный SSD-накопитель запущен в серийное производство

10 апреля 2009, 13:51
Компания Super Talent выпустила линейку твердотельных (SSD) накопителей MasterDrive RX, выполненных в 2,5-дюймовом форм-факторе. Она включает устройства емкостью от 128 до 512 гигабайт. Об этом сообщается в пресс-релизе Super Talent.

В SSD-накопителях Super Talent MasterDrive RX реализована технология RAIDSSD. Она обеспечивает более высокую скорость работы этих устройств. Все накопители линейки совместимы с различными версиями Windows, Mac OS X и операционными системами на базе ядра Linux.

128- и 256-гигабайтные SSD-накопители MasterDrive RX могут быть выполнены как по технологии многоуровневых (MLC), так и одноуровневых (SLC) ячеек. В первом случае их максимальная скорость чтения составляет 230 мегабайт в секунду, а скорость записи - 160 мегабайт в секунду. Во втором - 230 и 200 мегабайт в секунду соответственно.

512-гигабайтный твердотельный накопитель Super Talent MasterDrive RX производится только по технологии MLC. Он считывает данные со скоростью 230 мегабайт в секунду, записывает - 160 мегабайт в секунду. Стоимость этого накопителя - полторы тысячи долларов.

Ранее максимальная емкость серийного SSD-накопителя равнялась 256 гигабайтам. 512-гигабайтный твердотельный накопитель в конце прошлого года анонсировала компания Toshiba. Его серийное производство начнется весной текущего года.

От жестких дисков SSD-накопители отличаются более высокой скоростью работы и низким энергопотреблением. Кроме того, они нечувствительны к внешним воздействиям, так как лишены движущихся частей. Однако себестоимость SSD-накопителей значительно выше, чем у обычных винчестеров.

#Новости#Технологии#Таня
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25