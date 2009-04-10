20 квартир решат проблемы тюменских дольщиков ООО "Стройтехногрупп"?

Новый генплан застройки до сих пор в стадии согласования. Чтобы привлечь инвесторов на объект, на месте пяти домов, строительство по которым еще не начато, а деньги давно получены, было предложено выстроить монолитно-каркасные 14-этажные дома, однако границы земельного участка под строительство не совпали с проектами домов. «Уже месяц документы по утверждению нового генплана ходят по инстанциям, но толку до сих пор нет» - отмечает представитель инициативной группы дольщиков.