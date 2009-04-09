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Желающих побить Николая Валуева с каждым днем становится все больше

9 апреля 2009, 17:41
Американский супертяжеловес Эдди Чемберс, недавно одержавший самую значительную победу в своей карьере над экс-чемпионом WBC Сэмюэлом Питером, считает, что он заслужил право на бой за титул чемпиона мира по одной из версий.

Так как братья Кличко, владеющие на двоих тремя чемпионскими титулами WBC, IBF и WBO, уже связаны обязательствами по проведению поединков, в том числе и обязательных защит своих титулов, Чемберс и его промоутер Дэн Гуссен обратили свое внимание на чемпиона WBA Николая Валуева.

"Я полагаю, что я больше всех остальных заслуживаю боя за титул, - приводит слова Чемберса Examiner.com. - Сравните мой послужной список с послужными списками тех боксеров, которые получают титульные поединки. Я победил таких соперников, как Доминик Гуинн, Келвин Брок и Сэмюэл Питер. Я единственный боксер в мире, не носящий фамилию Кличко, которому удалось победить Питера".

"Мой промоутер Дэн Гуссен много сделал для моей карьеры, и я знаю, что он будет упорно добиваться желанного для меня поединка за титул, - добавил Чемберс. - Я знаю, что Кличко уже связаны обязательствами, поэтому я думаю, что поединок против Валуева был бы весьма хорош, учитывая нашу разницу в стилях".

#Новости#Бокс#Спорт#Ксения
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