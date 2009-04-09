Желающих побить Николая Валуева с каждым днем становится все больше

Так как братья Кличко, владеющие на двоих тремя чемпионскими титулами WBC, IBF и WBO, уже связаны обязательствами по проведению поединков, в том числе и обязательных защит своих титулов, Чемберс и его промоутер Дэн Гуссен обратили свое внимание на чемпиона WBA Николая Валуева.
"Я полагаю, что я больше всех остальных заслуживаю боя за титул, - приводит слова Чемберса Examiner.com. - Сравните мой послужной список с послужными списками тех боксеров, которые получают титульные поединки. Я победил таких соперников, как Доминик Гуинн, Келвин Брок и Сэмюэл Питер. Я единственный боксер в мире, не носящий фамилию Кличко, которому удалось победить Питера".
"Мой промоутер Дэн Гуссен много сделал для моей карьеры, и я знаю, что он будет упорно добиваться желанного для меня поединка за титул, - добавил Чемберс. - Я знаю, что Кличко уже связаны обязательствами, поэтому я думаю, что поединок против Валуева был бы весьма хорош, учитывая нашу разницу в стилях".