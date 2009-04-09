Желающих побить Николая Валуева с каждым днем становится все больше

"Мой промоутер Дэн Гуссен много сделал для моей карьеры, и я знаю, что он будет упорно добиваться желанного для меня поединка за титул, - добавил Чемберс. - Я знаю, что Кличко уже связаны обязательствами, поэтому я думаю, что поединок против Валуева был бы весьма хорош, учитывая нашу разницу в стилях".