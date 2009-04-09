В интернете появился первый бесплатный онлайн-компьютер

I cloud не требует загрузки и работает от стандартного браузера Internet Explorer или Firefox . Для того, чтобы стать счастливым обладателем виртуального компьютера, надо просто зарегистрироваться на сайте. "Вместе с icloud мы предлагаем всем в мире виртуальный компьютер с бесплатной памятью и программами. Это персональный компьютер для всех, у кого нет компьютера. Теперь каждый сможет обмениваться документами, фотографиям, музыкой и полной виртуальной жизнью с любого компьютера", - подчеркивает основатель системы Даниэл Артурссон.