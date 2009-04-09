В интернете появился первый бесплатный онлайн-компьютер

О запуске уникальной операционной системы icloud, работающей по технологии облачной обработки данных, объявила шведская компания Xcerion. "Облачные технологии" - это интернет-услуга, предоставляющая клиентам программное обеспечение без фактического наличия собственного компьютера. Похожие сервисы предлагают многие всемирно известные системы, но за пользование ими нужно платить ежегодно по 50 долларов.
Открытая версия iсloud бесплатно предоставляет три гигабайта памяти для безопасного хранения во всемирной паутине документов, фотографий и музыки. Доступ к ним можно получить с любой машины с выходом в интернет. Также в пакет входят 30 бесплатных программ, включая офисные приложения, электронную почту, музыку, видео и мгновенный обмен сообщениями, игры и многое другое.
I cloud не требует загрузки и работает от стандартного браузера Internet Explorer или Firefox . Для того, чтобы стать счастливым обладателем виртуального компьютера, надо просто зарегистрироваться на сайте. "Вместе с icloud мы предлагаем всем в мире виртуальный компьютер с бесплатной памятью и программами. Это персональный компьютер для всех, у кого нет компьютера. Теперь каждый сможет обмениваться документами, фотографиям, музыкой и полной виртуальной жизнью с любого компьютера", - подчеркивает основатель системы Даниэл Артурссон.